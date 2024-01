Criatividade é a alma do negócio

Se Brasília cresceu em 2023, 2024 é o ano de dobrar esse número de expansões e novos restaurantes

Uma das hamburguerias mais comentadas de Brasília nos últimos anos é a Madre Teresa Deli, localizada em Taguatinga Sul. O motivo? A criatividade esvoaçante do proprietário Daniel Larsan (foto) que está se preparando para uma expansão incrível da marca. Antes que você questione, a famosa hamburgueria ainda ficará no mesmo local, mas ganhará uma mega reforma que contemplará mais espaços para a cozinha de Daniel. Em uma entrevista para a Coluna à Mesa, Larsan – que viveu mais de 10 anos em Pinheiros, São Paulo – esse apego do público brasiliense com a casa gastronômica foi instantâneo. “Sabíamos que o público ia gostar, mas nunca imaginei que iria ser tão rápido. Em menos de dois anos nos preparamos para a primeira expansão e agora estamos caminhando para outra”, destaca Larson. Inspirado na Madre Teresa de Calcutá, o espaço é, sem dúvidas, um dos mais inovadores de Brasília, tanto pela arquitetura inspirada em Madre Teresa (há retratos por todos os lados) quanto pela comida incrivelmente deliciosa. Se ainda não conhece, vale o tempo, a experiência e o paladar.

2024 vindo com tudo

Se Brasília cresceu em 2023, 2024 é o ano de dobrar esse número de expansões e novos restaurantes. Como é o caso do Chicago Prime que depois de fazer sucesso em vários pontos em Brasília (Asa Sul, Casa Park e atualmente no Pontão com o Chard), a marca se prepara para mais uma expansão. Desta vez, um dos novos pontos é o Shopping ID, localizado atrás do Brasília Shopping, próximo ao Setor Hoteleiro Norte. O novo Chicago Prime terá o projeto arquitetônico pelo Maai Arquitetura Integrada e ocupará o espaço deixado pelo Paris 6, em frente ao Madero.

Adoçando Águas Claras

Se Brasília tem crescido exponencialmente no cenário gastronômico, algumas regiões administrativas têm acompanhado (e surfado) o movimento. Águas Claras é uma dessas regiões do Distrito Federal que tem crescido bem. Em menos de dois anos, diversas operações de gastronomia e drinks tomaram conta da cidade. Agora, em 2023, chegou a vez da confeitaria tomar conta. E para deixar Águas Claras ainda mais saborosa, o complexo comercial Max Mall (Rua 7 norte) recebe a confeitaria Talita Coppola Doces. Um novo espaço para cafés e sobremesas imperdíveis, onde a confeiteira Talita Coppola esbanja todo seu talento. A Coluna à Mesa conheceu o espaço e provou o delicioso Bolo Kinder (foto): massa de chocolate macia, recheio de brigadeiro cremoso ao leite e Ninho, e cobertura de creme de Ninho com pedaços de Kinder e Kinder Bueno.

Um dos melhores rodízios da cidade

Um dos rodízios mais queridos da cidade tem ficado cada vez melhor. A Casa Baco da Asa Norte, na quadra 309, é especializada em rodízio de pizzas com uma massa de fermentação natural, idealizada pelo talentoso Gil Guimarães. A casa, que já tinha uma gama imensa de sabores no rodízio, agora ganha dois novos sabores maravilhosos: a Goiabada levemente picante com pancetta e a Straciatellam, uma pizza exclusiva recheada com burrata, Parma e lascas de limão siciliano. De segunda a quinta-feira, o rodízio é R$69 por pessoa. Sexta, sábado e domingo, o valor é de R$79 e contempla quase 30 opções deliciosas. Além disso, um combo de rodízio com bebidas não-alcoólicas à vontade sai por R$83,90 (de segunda a quinta) e R$88,90 (sexta, sábado e domingo).

Solidariedade: uma palavra-chave para 2024

No próximo dia 24 de janeiro, todos os restaurantes do Outback converterão suas vendas líquidas da Bloomin’Onion (foto) (a famosa cebola gigante do Outback) em doações para crianças e adolescentes que enfrentam doenças graves. “Esse é o nosso sexto ano de parceria com a Make-A-Wish Brasil®, instituição que carrega uma missão muito nobre, com um propósito lindo e faz um trabalho sério e emocionante com crianças e adolescentes. Faz parte da nossa cultura contribuir com a sociedade e, ver o brilho nos olhos das crianças que têm seus sonhos realizados por meio do Bloomin’ Day é algo que nos enche de esperança e alegria. Esse ano, o nosso objetivo é ultrapassar a marca dos anos anteriores e fazermos, juntos, a maior doação da nossa história”, afirma Mauro Guardabassi.