Confiança à mesa

Verde, comida fresca, música mega agradável: esse é o cenário do Almería, localizado no Clube de Golfe (Setor de Clubes Esportivos Sul). Além de toda essa leveza, a casa conta com o talento da chef Luiza Jabour (foto), transmitindo confiança para a mesa do restaurante.

Foto: Divulgação

…à mesa

Sim, confiança. Esse é o novo menu da casa: Menu Confiança, de terça a sexta-feira, no jantar. Com três etapas – desde a entrada até a sobremesa – o cardápio foca em criações exclusivas da chef, com o valor de R$ 135 (serviço não incluso). Entre os principais, Barriga de Porco pururucada (com aligot de batata roxa com queijo canastra, acelga chamuscada, gel de maçã verde e salsa cítrica); Saltimboca de Baby Beef (com salame espanhol temperado, manteiga noisette, sálvia e mantecare de risoni com pesto de espinafre); e Capeletti (com cogumelos com ricota e roti de legumes). Em seguida, sorbet de limão siciliano com menta da horta para limpar o paladar. Por fim, Churros (com sorvete de caramelo, bolo denso e chocolate branco queimado) ou Creme Panna Cota (com bolo de limão siciliano e sorbet de frutas vermelhas).

Foto: Divulgação

Feijoada em qualquer tempo

O sextou está diferente! Algumas casas em Brasília estão apostando em feijoadas às sextas-feiras no lugar do sábado. É o caso da Buffalo Bio, que traz um rodízio do prato com deliciosos acompanhamentos. A opção também terá o buffet da churrascaria inclusa no valor. A oferta custa a partir de R$ 89,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar. Valores sujeitos a alteração.

Porterhouse no Fogo de Chão

Para quem ama apreciar cortes especiais, a Fogo de Chão continua – por tempo limitado – servindo o “Rei dos Steaks”, o corte Porterhouse. A coluna experimentou com exclusividade essa semana e garante: não há nada igual na capital brasileira. Quem quer conhecer, o Porterhouse (foto) é um corte super premium que apresenta a junção perfeita entre suculência, maciez e sabor, pois é composto por dois tipos de cortes premium: Filé Mignon e New York Strip.

Foto: Divulgação

QI 11 do Lago ganha novo restaurante

Aos amantes da quadra QI 11 do Lago Sul, o restaurante Zeh Gastronomia Coeva acaba de ser inaugurado, prometendo surpreender os visitantes. Misturando estilos de cozinhas italianas, brasileiras e francesas, o local teve o nome inspirado pelo apelido do próprio dono, o Zé, de José Humberto Pinto Braga. “Desde o convite para adquirir o espaço, a conversa que tive com minha família, a escolha da equipe, e a concepção do nosso conceito, tudo aconteceu de uma forma tão positiva que isso vem refletindo nessas primeiras semanas de funcionamento. Os clientes estão adorando o ambiente, a comida e o atendimento. Estamos maravilhados com nossa entrega”, revela José Humberto. O menu ficou por conta dos profissionais: chef Tatiana Nascimento, o sous chef Abelardo Silva, e o chef patissier Washington Araújo, todos com passagens por restaurantes do grupo Fasano.

Foto: Rayan Ribeiro