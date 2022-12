Chef Augusto Piras desembarca em Brasília

A partir do dia 14 de dezembro, visitantes do Piselli Brasília poderão desfrutar do menu exclusivo deste grande chef. Este e outros destaques na coluna À Mesa desta semana

Da Itália…

A partir de quinta-feira (14), o Piselli Brasília vai receber o chef Augusto Piras (foto) para um menu exclusivo e assinado pelo renomado profissional. Nascido em Sardena, Piras vive em terras brasileiras desde 2000. Formado em Hotelaria e Cozinha no Istituto Alberghiero Di Stato In Alghero, na Itália, um dos maiores institutos de gastronomia da Europa. Porém, em 2013, Augusto atuou como chef responsável de grandes restaurantes do Rio de Janeiro e São Paulo.

Foto: Divulgação

…para Brasília

A partir do dia 14 de dezembro, visitantes do Piselli Brasília (Iguatemi), até o fim do mês, poderão desfrutar do menu exclusivo deste grande chef. Com vasta experiência em restaurantes ao redor do mundo, Augusto Piras trouxe para o Piselli Brasília um toque mediterrâneo à culinária italiana. Dividido em quatro etapas, o menu tem antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolce. Um dos destaques do menu é o Strigoli Con Delizie Di Mare (R$ 137) um espiral de massa artesanal à moda da Sardenha com delícias do mar.

Foto: Divulgação

Vinho de qualidade nas alturas (literalmente)

Para quem está fazendo voos pela companhia área Gol, principalmente partindo de Guarulhos e Brasília, vai pode aproveitar as notas incríveis da Lovin’ Wine, maior startup de vinhos enlatados do Brasil. No mês de dezembro, a marca vai distribuir 1000 latas de vinhos premium Red Wine e do espumante Brut White (foto) aos passageiros dos voos que partem de Guarulhos para Punta Cana e Buenos Aires, na Argentina. Partiu voar com estilo?

Foto: Divulgação

Macarons para o Natal — e para sempre

Uma das confeitarias e-commerce mais deliciosas do DF já está com a agenda aberta para os pedidos especiais de final de ano. Além das predileções tradicionais, Felipe Fernandes – o mestre por trás da Laboratório de Doces – está com um menu exclusivo de Natal. As encomendas podem ser feitas até o dia 19 de dezembro ou até durar o estoque da embalagem. Com exclusividade, a coluna provou a Guirlanda de Natal (16 macarons nos sabores: pistache, frutas vermelhas e tropical), o MacaRUM (cascas de macaron sabor rum, banhadas no chocolate) e a Caixinha de Lembrancinha (três macarons personalizados sabor frutas vermelhas e pistache). Como se não bastasse macarons deliciosos, Felipe ainda capricha nas opções natalinas. Para fazer o pedido, acesse @laboratoriodedoces.

Foto: Divulgação

Mais um italiano para Brasília

A cantina do restaurateur André Sampaio, da sommeliere Ana Clara Carvalho, e do empresário João Pedro Vieira vai ganhar forma em Brasília, no Venâncio Shopping. O Que Pasta?! vai ser inaugurado no dia 20 de dezembro e ficará em soft open durante um mês. “Inicialmente o Que Pasta?! foi criado para ser um fast food italiano de massas frescas, onde inauguramos nossa primeira unidade no Shopping Iguatemi no início do ano. Com nossa loja conceito em operação, enxergamos que poderíamos levar a marca a um nível muito maior, e tornar ela em um restaurante premium, com uma variedade de massas, frutos do mar, pratos trufados, além de uma vasta carta de vinhos e drinks. No decorrer da concepção desse projeto recebemos o convite do pessoal do Venâncio Shopping para levarmos a operação ao centro comercial, eis que surge o Que Pasta?! Cantina”, revela André Sampaio, sócio do empreendimento.

Foto: Divulgação