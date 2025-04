Brasília à mesa: sabores que nasceram aqui e sabores que escolheram ficar

Norte, Nordeste, Sul e Sudeste — de todos os cantos do Brasil se formou a nossa capital: a jovem, cosmopolita e arrojada Brasília. Mas, neste aniversário do “quadrado brasileiro”, não celebramos apenas as linhas marcantes da arquitetura e do design… Entre o concreto, os ipês floridos, as superquadras e o céu inigualável, também se revelam os aromas de uma culinária que é cada vez mais brasiliense — um recorte que ganha destaque entre quem vive aqui e, claro, entre os apaixonados por gastronomia.

Há quem tenha nascido sob esse céu azul-anil e transformado o Cerrado em inspiração culinária. E há quem tenha escolhido Brasília como palco para criar, experimentar e servir memórias em forma de prato.

Nesta matéria, mostramos os dois lados da cozinha brasiliense: a que nasceu aqui — e a que fez da cidade o seu lar.

Filhos da cidade, tempero da capital

Bárbara Frazão

Brasiliense de nascimento, Bárbara Frazão encantou o país ao vencer o MasterChef Profissionais 2023, mas seu talento já despontava bem antes — regado a curiosidade, técnica e sensibilidade. Hoje, ela comanda o Afeto, restaurante que honra o nome: um lugar onde a comida abraça. Instalado entre árvores e artesãos da Quituart, o espaço é uma extensão da alma da chef, que transforma ingredientes brasileiros em poesia servida no prato.

📍 SHIN QI 9/10, Canteiro Central – Quituart, Lago Norte

📲 @afeto.restaurante

Gil Guimarães

Brasiliense de alma inquieta e mãos de pizzaiolo, Gil Guimarães é um dos nomes que ajudaram a escrever o sabor de Brasília. Da infância entre superquadras às premiações mundo afora, ele transformou massa, fogo e ingredientes do Cerrado em identidade. À frente da Baco Pizzaria e da elegante Casa Baco, Gil não faz apenas pizza: cultiva memória, textura e afeto em cada fornada. Brasília, para ele, é solo fértil — onde tradição e criação caminham juntas.

📍 Baco Pizzaria – CLS 408 Bloco C Loja 30 – Asa Sul

📍 Casa Baco – Brasília Shopping (em breve)

📲 @bacopizzaria | @casabaco.bs

Leninha Camargo

Filha de Brasília e regida por um céu aquariano, Leninha Camargo cozinha como quem desafia o óbvio — e encanta no processo. Com o Leninha Camargo Buffet, transforma eventos em experiências sensoriais, misturando sofisticação, autenticidade e uma ousadia leve. Sua cozinha tem a liberdade de quem cria com alma e a precisão de quem conhece cada ingrediente a fundo. Brasília, para ela, é laboratório e lar — onde o afeto se serve em travessas coloridas.

📍 Atendimento sob encomenda e em eventos especiais

📲 @leninhacamargo

Matheus Camargo

Brasiliense de nascimento, Matheus Camargo é o chef por trás do Horta Cozinha Criativa, restaurante que celebra a biodiversidade do Cerrado com pratos autorais e frescos. Suas criações se destacam pelo uso de ingredientes locais e por técnicas contemporâneas que conectam sabor, sustentabilidade e originalidade. Reconhecido por valorizar os produtores da região, Matheus entrega uma culinária alinhada com o tempo da natureza.

📍 CLS 202 Bloco C Loja 04 – Asa Sul

📲 @hortacozinhacriativa

Com eles, nossa capital ficou mais gostosa

Vieram de longe, mas encontraram em Brasília um terreno fértil para criar, inovar e servir com alma. Esses chefs escolheram a cidade como lar — e compartilharam com ela seus temperos, histórias e formas únicas de enxergar a gastronomia.

Daniel de Lara Santos

Nascido em São Paulo, com vivências marcantes no bairro de Pinheiros, Daniel de Lara Santos encontrou em Taguatinga o lugar ideal para unir fé, criatividade e sabor. Criador da Madre Teresa Deli, uma hamburgueria que vai além do paladar, transformou um momento de dificuldade em uma experiência gastronômica afetiva. Com decoração inspirada na espiritualidade e um cardápio que valoriza a autenticidade, Daniel serve hambúrgueres artesanais e acolhimento em doses generosas.

📍 St. D Sul QSD 53 Lote 02 – Taguatinga Sul

📲 @madreteresadeli

Helena Rosa

Do interior de Minas para o Distrito Federal, Helena Rosa fincou raízes com a mesma delicadeza com que prepara seus cafés e quitutes. Idealizadora do Crioula Café — primeira cafeteria com inspiração quilombola em Brasília — faz da cozinha um espaço de memória, afeto e resistência. Em cada receita, um reencontro com a ancestralidade.

📍 QI 31 Lote 5 – Guará II (Espaço 365)

📲 @crioulacafe

Marco Espinoza

Natural do Peru, Marco Espinoza é o chef à frente do renomado Taypá, no Lago Sul — um dos primeiros a apresentar a gastronomia nikkei (peruano-japonesa) em Brasília. Com técnica refinada e criatividade de sobra, uniu o tempero vibrante do seu país natal ao paladar exigente da capital. O resultado? Uma experiência que atravessa fronteiras com elegância e sabor.

📍 QI 17, Comércio Local, Bloco G – Lago Sul

📲 @taypabrasil

Ronny Peterson

Nascido no sertão de Pernambuco e criado em São Paulo, Ronny Peterson encontrou em Brasília o palco ideal para sua criatividade culinária. À frente do restaurante Aroma, na 407 Sul, ele mescla influências brasileiras, italianas e francesas com um toque contemporâneo e afetivo. Sua cozinha é autoral, elegante e cheia de personalidade — e faz do Aroma um dos espaços mais celebrados da cidade. Pratos como a paleta de cordeiro com risoto de alho-poró são um convite direto à emoção.

📍 CLS 407 Bloco D Loja 36 – Asa Sul

📲 @aromarestaurantebsb