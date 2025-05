Testament, lenda do ‘thrash metal’, volta ao Brasil para seis shows em agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma das bandas mais importantes da música pesada, o Testament retorna ao Brasil em agosto para seis shows –dia 16 em Limeira, no interior de São Paulo, dia 17 em Curitiba, 19 em Belo Horizonte, 21 em Brasília, 23 no Rio de Janeiro e 24 em São Paulo.

A extensão da turnê demonstra o tamanho do público da banda californiana, uma das pioneiras, na década de 1980, a adicionar velocidade ao heavy metal, ajudando a forjar um novo estilo sonoro, o “thrash metal”, do qual Metallica e Slayer também são expoentes.

Os ingressos para as apresentações começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (14). O grupo esteve no Brasil pela última vez em 2023, como parte do festival Summer Breeze.

Hinos como “Over the Wall”, “Into the Pit”, “Down for Life” devem fazer parte do repertório, assim como as mais novas “For the Glory of…” e “Brotherhood of the Snake”.

TESTAMENT

Quando 16, 17, 19, 21 e 24 de agosto

Onde Limeira, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, respectivamente

Preço A partir de R$ 200

Link https://fastix.com.br/

TESTAMENT

Quando 23 de agosto

Onde Circo Voador – r. dos Arcos, s/n, Rio de Janeiro

Preço A partir de R$ 200

Link https://www.eventim.com.br/artist/testament/