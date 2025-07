‘Star Wars Day in Concert’ leva drones, orquestra e atividades educativas ao Planetário de Brasília 

Preparem as cangas, levem as cadeiras: no dia 12 de julho, a partir das 18h, Brasília tem a estreia oficial do Star Wars Day in Concert, evento gratuito que promete transportar o público para uma galáxia muito distante.

O gramado do Planetário de Brasília Luiz Cruls será palco do projeto de cultura pop, ciência e inovação em uma experiência inédita que segue até agosto, com programação artística e educativa voltada para toda a família. O evento é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Instituto Organizacional Federal (IOF).

O ponto alto será a apresentação da Orquestra Filarmônica do Distrito Federal, que interpretará trilhas sonoras de Star Wars, além de clássicos do cinema espacial, como 2001: Uma Odisseia no Espaço e E.T. – O Extraterrestre. Na sequência, um show de drones sincronizados com a música, iluminando o céu com imagens e símbolos icônicos da cultura galáctica.

Na programação, haverá ainda apresentação de cosplays, DJs, atividades recreativas antes do show e food trucks espalhados pelo local. Todas as demais atividades no planetário serão encerradas às 16h no dia do evento.

“O Star Wars Day in Concert é mais do que um espetáculo cultural, é uma poderosa vitrine do que a tecnologia, a ciência e a criatividade podem realizar juntas”, define o titular da Secti-DF, Marco Antônio Costa Júnior. “Ao reunir oficinas educativas, experiências interativas, música e um show de drones totalmente programado, o evento desperta o interesse dos jovens e de toda a família pelas conquistas da ciência ao longo do tempo e no espaço, de forma lúdica e inspiradora.”

Programação completa

A partir do dia 12 deste mês, o público também poderá visitar uma exposição em totens interativos e sustentáveis sobre a exploração espacial, na área externa do Planetário. A mostra, que reúne curiosidades sobre a astronomia e marcos históricos da corrida espacial, ficará em cartaz por 90 dias.

Como parte do eixo formativo do projeto, o Star Wars Day in Concert também oferecerá seis oficinas presenciais voltadas para alunos da rede pública, com temas que conectam ciência, tecnologia e criatividade. As atividades, sempre na parte da manhã, com 45 estudantes por turma, começam no dia 15 e incluem desde a construção de objetos espaciais até o lançamento de foguetes de papel.

Outra atração confirmada são as sessões de observação astronômica abertas ao público, também na área externa do Planetário, sempre às 19h, nos dias 16, 18, 23 e 25 deste mês e em 1º de agosto.

“Queremos despertar a curiosidade dos jovens e inspirá-los a olhar para o céu não só com encantamento, mas também com desejo de aprender”, ressalta Ana Paula de Oliveira, presidente do IOF. “Essa experiência pode ser o início de muitas descobertas futuras.”

*Com informações da Secti-DF