Segunda noite do Superjazz Festival movimenta o CCBB Brasília

Após uma estreia vibrante no Dia Internacional do Jazz, o Superjazz Festival segue sua temporada 2025 com a segunda noite de apresentações nesta quarta-feira (14), a partir das 17h, no jardim do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. Gratuito e voltado para públicos de todas as idades, o festival reúne músicos do DF em encontros inéditos, celebrando o improviso, o groove e a liberdade criativa do jazz em diálogo com sonoridades afro-brasileiras.

A programação começa com a Rádio Superjazz, projeto dos curadores Dudão Melo e DJ SartÔ, que apresentam discos, histórias e curiosidades em uma discotecagem recheada de clássicos e raridades do jazz e da música brasileira.

Passo Largo. – Foto: Blas Roig

Às 18h, sobe ao palco o grupo Maboh & Os Jazzies. A proposta é ousada: tocar sem ensaio, com arranjos criados ao vivo. Com um repertório que mistura soul, jazz, R&B, ritmos latinos e brasileiros, o grupo transforma cada show em uma experiência única — repleta de improviso, bom humor e diálogo com o público.

Na sequência, às 19h30, o trio Passo Largo convida a cantora e compositora Gaivota Naves para um show inédito. Conhecido por fundir jazz, rock, funk e brasilidades, o grupo brasiliense — formado por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria) — ganha o reforço da voz potente e poética de Gaivota. O encontro promete novas leituras e composições carregadas de identidade, lirismo e experimentação.

Gaivota Naves. – Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

14 de maio

17h Rádio Superjazz

18h Maboh e Os Jazzies

19h15 Rádio Superjazz

19h30 Passo Largo convida Gaivota Naves

21h Rádio Superjazz

28 de maio

17h Rádio Superjazz convida Clube do Vinil BCE/UNB

18h Paula Zimbres

19h15 Rádio Superjazz

19h30 J.G. Joshua

Serviço

Superjazz Festival – 3ª. Temporada

De 30 de abril a 6 de agosto – quinzenalmente

Horários:

Sempre às quartas-feiras

A partir das 17h

Ingressos gratuitos, mediante retirada no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília.

Local: Jardim do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul