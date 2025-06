Sambabook celebra o legado de Beth Carvalho no Ulysses Guimarães

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe neste sábado (7), uma noite de reverência e emoção com o espetáculo Sambabook Beth Carvalho. A cantora Lu Carvalho, sobrinha da homenageada, sobe ao palco ao lado da dupla Prettos, do cantor Mosquito e da histórica Banda da Madrinha para celebrar a arte, a memória e o legado de uma das maiores intérpretes da música brasileira.

Beth Carvalho marcou a história ao unir o samba de raiz às novas gerações e abrir caminhos para nomes ainda desconhecidos do grande público. A homenagem traz para o palco artistas que não apenas beberam da mesma fonte, mas também conviveram com a generosidade e a genialidade da artista.

“Participar desse Sambabook, que une duas coisas imensas pra mim — a maior artista deste país e minha tia querida — é um privilégio como artista e um carinho imenso como sobrinha”, conta Lu Carvalho, emocionada. “É um tributo à trajetória dela, mas também à nossa história familiar, sempre muito próxima.”

Crescida nos bastidores dos palcos e das rodas de samba, Lu será acompanhada pela Banda da Madrinha — grupo que esteve ao lado de Beth por décadas. “É a melhor banda de samba do Brasil. Eu conheço todos eles desde criança. Essa sonoridade tem a ver com tudo o que a minha tia ajudou a construir. É muito emocionante.”

Mais que uma homenagem musical, o Sambabook também é um gesto político e cultural. “Ela sempre teve orgulho da trajetória que construiu, principalmente pelo espaço que abriu para compositores, músicos e mulheres. O samba ainda é um ambiente machista, mas ela estava lá, firme, muitas vezes cercada por 300 homens na roda”, relembra Lu, citando cenas do documentário Andança, sobre a vida da cantora.

A dupla Prettos, formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, também reforça o valor do projeto como ferramenta de preservação do gênero. “A gravação do Sambabook Beth Carvalho é essencial para conectar o público jovem às grandes referências do samba. E ajuda a preservar um modelo que corre sério risco de desaparecer.”

Com o projeto Quintal dos Prettos — batizado pela própria Beth — eles mantêm viva a tradição das rodas e do acolhimento aos novos talentos. “O samba continua sendo esse espaço de formação e resistência.”

Quando perguntados sobre como Beth reagiria ao tributo, os artistas não hesitam: “Com aquele jeito firme e generoso, ela diria emocionada: ‘Muito obrigada por reconhecerem a minha grandeza!’”

Lu completa: “Ela estaria feliz, rindo, dando os pitacos dela, claro — senão não seria a Beth. Mas, acima de tudo, muito emocionada por ver seu legado celebrado com tanto carinho.”

Mais do que um espetáculo, o Sambabook Beth Carvalho é um ato de amor ao samba, uma aula de história e a prova de que a chama acesa por Beth segue viva, nas vozes e nos corações de quem a admira.

Serviço:

Sambabook Beth Carvalho

Quando: Sábado, 7 de junho

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Auditório Planalto – Brasília (DF)

Ingressos disponíveis pelo site Furando a Fila