Rock das quebradas do DF ganha estúdio, formação artística e palco

Conhecido como a capital do rock, o Distrito Federal pulsa som em todas as direções — das regiões administrativas ao Plano Piloto. A cena independente resiste com força, apesar dos desafios do mercado musical e das dificuldades técnicas. É nesse cenário que surge o “Unindo Tribos – Rock Periférico’, projeto feito para amplificar as vozes das bandas autorais das periferias do DF e fortalecer a produção musical local.

Com inscrições abertas até 5 de julho, o projeto vai selecionar dez bandas autorais de rock, cinco por curadoria especializada e cinco por meio de chamamento público, para a gravação de duas faixas profissionais por grupo.

“O projeto nasceu da necessidade de olhar para a potência do rock feito nas quebradas. Tem muita banda com som autoral potente, mas que ainda encontra barreiras técnicas e estruturais para circular. Queremos romper com isso e o nosso coletivo veio pra unir forças com mais bandas”, explica Ney Corrêa, produtor cultural, idealizador do projeto e integrante da banda Baratas de Chernobyl.

Do estúdio ao palco

A iniciativa vai ocorrer entre os meses de agosto e outubro, começando pelas gravações em estúdios profissionais, com consultoria técnica e suporte de divulgação nas redes sociais do projeto. Ao final, os artistas ainda se apresentam em um show coletivo, com estrutura profissional de som, luz e mídia, além do lançamento das faixas nas plataformas digitais.

Mas o Unindo Tribos não se limita à produção musical. Um dos diferenciais do projeto está na formação técnica e artística oferecida aos participantes. Duas oficinas formativas vão abordar temas como identidade de marca, gestão de redes sociais, direitos autorais, liberação em plataformas de streaming e monetização digital.

Diversidade como pilar

Além do recorte periférico, o projeto tem um olhar atento para a diversidade. Bandas compostas por mulheres, pessoas negras e artistas LGBTQIAP+ terão prioridade no processo seletivo, reforçando o compromisso do coletivo com uma cena musical mais inclusiva e representativa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do projeto até o dia 5 de julho. Para participar, as bandas devem ser autorais, de rock e suas vertentes (como punk, hardcore, metal, indie, alternativo etc.), com pelo menos um integrante residente no DF. É necessário preencher um formulário com informações da banda, links de faixas autorais e uma justificativa de interesse.

Unindo Tribos – Rock Periférico

Inscrições até 5 de julho pelo site

Gratuito

Instagram do projeto: @coletivounindotribos