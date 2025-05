Projeto Cartola leva samba e resistência ao CCBB Brasília

Neste domingo (11), o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB Brasília) recebe a segunda apresentação da temporada do Projeto Cartola. Comandado por Reco do Bandolim e o Regional Choro Livre, o evento traz uma tarde de samba e choro no jardim do centro cultural.

A partir das 17h30, quem sobe ao palco é Marina Iris. Considerada uma das grandes vozes do samba contemporâneo, a cantora, compositora e militante carioca imprime, com sensibilidade e potência, as lutas do presente em suas músicas. Mulher negra e artista engajada, Marina canta o samba como modo de vida e como ferramenta de resistência.

Ao falar sobre a conexão entre suas composições e a obra de Cartola, a artista destaca o elo profundo com o amor. “O que eu trago de repertório autoral se conecta especialmente com as músicas de amor do Cartola. É uma conexão que passa pela autonomia, pela força das melodias. ‘Virada’, por exemplo, dialoga lindamente com músicas como ‘Autonomia’ e ‘Peito Vazio’, que falam de amor com intensidade e entrega, e até da separação, de forma delicada”, explica.

A artista também comenta como suas músicas refletem a resistência e a memória cultural que permeiam o Projeto Cartola. “’Pra matar preconceito’ é uma faixa do meu repertório que denuncia o racismo. Embora o tema seja distinto, Cartola também fala da Mangueira, da comunidade e da resistência – a poesia que sobrevive onde o Estado não alcança. É a beleza que transborda de lugares historicamente negligenciados.”

Sobre a presença da Mangueira em sua obra, Marina acrescenta: “A Mangueira é tão grandiosa que não cabe explicação. É feita de gente simples e pobre. Como pode a Mangueira cantar? A gente canta na sala de recepção, que não é denúncia direta, mas mostra a força das pessoas que vivem ali. Mostra a beleza que produzem, mesmo sem serem vistas como dignas pelo Estado.”

Marina também valoriza o formato do evento no CCBB, que permite um contato direto com o público. “É uma experiência de muita troca. A estrutura garante qualidade musical, mas também uma proximidade rara, porque o palco não está distante. Quando a gente olha nos olhos do público, entende melhor o que está sendo recebido. É um termômetro muito mais preciso do que qualquer outro.”

O show promete emocionar o público com canções autorais e interpretações repletas de lirismo e crítica social. O Projeto Cartola segue valorizando o legado do mestre do samba, reafirmando sua importância para a música popular brasileira.

Serviço

Projeto Cartola

📍 Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – Jardim do CCBB

📆 De 27 de abril a 3 de agosto

🕓 Sempre aos sábados e domingos, das 16h às 18h30 (quinzenalmente)

🎟️ Ingressos gratuitos, com retirada no site ou na bilheteria física do CCBB

📍 Endereço: SCES Trecho 02, Lote 22 – Edifício Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Sul

🔞 Classificação indicativa: Livre