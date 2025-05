Onde ver o show da Lady Gaga em Brasília

Lady Gaga está de volta ao Brasil e promete um espetáculo inesquecível na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com entrada gratuita e estrutura digna de megaevento, o show tem tudo para ser o maior da carreira da cantora, atraindo fãs de todo o país.

Em Brasília, vários estabelecimentos organizaram eventos especiais para os Little Monsters que querem acompanhar a apresentação juntos. Confira os locais que irão transmitir o show ao vivo na capital:

Birosca: Reputation

O Birosca realiza a festa “Reputation”, que começa às 21h, com entrada gratuita para os 400 primeiros que chegarem. Para os demais, os ingressos custam a partir de R$30 e estão à venda no site Shotgun. A festa promete muita animação e terá até distribuição de pipoca durante a transmissão para os Little Monsters que comparecerem.

Lah no Bar

Conhecido por sua escada instagramável, o Lah no Bar, bar e karaokê que tem conquistado o público da cidade, também entra no clima da noite com a transmissão do show, além de contar com performances especiais de Ginger McGaffney e Cookie B. Quem chegar até as 21h30 paga R$11. Após esse horário, o valor sobe para R$15. Os ingressos também estão disponíveis no Shotgun.



Barziin

Localizado na 413 Norte, o Barziin gastrobar confirmou que vai exibir o show da cantora, mas ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos. Mais detalhes serão disponibilizados em breve no Instagram oficial do bar.

Bar Deboche

Com o lema “o Deboche vai virar Copacabana”, o Deboche Bar promete transformar a casa em uma verdadeira Copacabana para os brasilienses que não conseguiram colocar os pés na areia. Antes da transmissão, o DJ Rapha Pacheco esquenta o público com um set animado. A festa começa às 21h, mas quem quiser garantir um lugar mais cedo pode chegar a partir das 16h, com reserva de mesa feita pelo site do bar.



My Drinks

Outra opção é o lounge bar My Drinks, que preparou a noite “My Mayhem” para os fãs de Lady Gaga. A festa começa às 22h, com o DJ Fabio Ferreira comandando a pista em uma noite de muita música pop e agitação. As informações sobre a programação completa estão disponíveis no Instagram do evento.

E, para quem preferir acompanhar tudo no conforto de casa, a transmissão será feita na TV aberta, às 21h30, pela TV Globo. Também será possível assistir por assinatura no Multishow ou online pela Globoplay.

Lady Gaga promete uma noite histórica à beira-mar com sua potência vocal, figurinos marcantes e mensagens de amor e resistência. Em Brasília, a celebração não será diferente. Seja nos bares ou em casa, a capital também vai parar para ver a Mother Monster brilhar.