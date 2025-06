Maglore celebra 15 anos de música

A banda Maglore se apresenta em Brasília como parte das celebrações do 25º aniversário do Festival Casarão neste sábado, na Infinu Comunidade Criativa, com show de abertura da banda YPU. Os ingressos estão disponíveis online e a abertura do salão está prevista para as 20h.

No álbum e na turnê ‘Acústico’, eles estão “reaprendendo a tocar suas próprias músicas” com novas dinâmicas e atenção aos detalhes. Como foi esse processo de redescobrimento para a Maglore? A banda baiana de rock alternativo com fortes influências da MPB e psicodelia revela para o JBr: “Foi um processo bem do ‘Acústico’ mesmo que a gente teve que repensar bastante os arranjos. Percebemos que algumas músicas ficaram mais próximas de sua ideia inicial no violão. Podemos trabalhar mais os arranjos explorando as harmonias, coisa que é mais difícil quando se tem uma massa sonora de uma banda de rock. Acabamos nos reencantando com algumas músicas antigas, vendo essas novas possibilidades”, conta o vocalista da banda, Teago Oliveira, voz e guitarra.

Para celebrar 15 anos, lançaram um trabalho mais contido, focado em arranjos limpos, delicados, com violões e sopros. No estúdio, “reaprenderam a tocar suas próprias músicas”, diz Teago. Em dezembro do ano passado, eles celebrara com uma grande festa em Salvador, no Pelourinho, reunindo convidados especiais. O momento mais marcante dessa celebração a trajetória até aqui, conta Theago: “Nesse show a gente convidou alguns amigos músicos com os quais a gente dividia o palco no início da trajetória da banda. Momentos emocionantes pra gente”. “É curioso porque quando você está fazendo as coisas nem sente o tempo passar, mas aí depois você se dá conta e pens ‘poxa, já se foram tantos anos, tantos discos, tantas coisas vividas. É uma carreira que exige muito da gente'”, completa.

Foto: Divulgação

Muita dedicação foi preciso para fazer acontecer. A Maglore sente orgulho de fazer a música com honestidade: “Acho que isso é o mais importante, algo que nunca faltou na trajetória da banda até aqui”. Teago teve suas composições gravadas por grandes artistas: Pitty (“Motor”), Gal Costa (“Motor” ao vivo), Erasmo Carlos (“Não Existe Saudade no Cosmos”), créditos que mostram o respeito dos pares .

Desde o álbum V (2022), que traz referências dos anos 70 com cordas e metais, passando por um acústico minimalista, a Maglore está caminhando sempre por novos sons. “Quanto mais tempo de estrada, mais sons você ouviu, né? Então é difícil prever. Mas com certeza devemos experimentar sons que ainda não fizemos”, afirma Teago.

O público de Brasília pode esperar para matar a saudade da banda pode esperar um grande passeio pelos CD’s da banda. “Como é uma turnê comemorativa, devemos tocar músicas de todos os 5 discos de estúdios, porém mais dos últimos e um ou outro single, que é o que sentimos ser da preferência do público daqui. Gostamos muito de Brasília, vocês sempre recebem a gente com muito carinho”, promete Teago.

Serviço

Maglore Em Brasília

Sábado, 21 junho, de 20h a 23h

Ingressos: shotgun.live/

Local: Infinu Comunidade Criativa

CRS 506 Bloco A

www.infinu.com.br/