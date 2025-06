Josyara e Martins em “Deu Match” na Caixa Cultural

A CAIXA Cultural Brasília recebe, a partir desta quinta-feira (5), o espetáculo “Deu Match”, que celebra o encontro artístico entre dois nomes em ascensão da nova música brasileira: Josyara, da Bahia, e Martins, de Pernambuco. A temporada segue até domingo, dia 8.

Mais do que uma colaboração pontual, o show nasce de uma afinidade musical e afetiva que se revelou desde o primeiro encontro da dupla no festival Rec-Beat, em Recife. O reencontro no carnaval do ano passado — com Josyara participando dos shows de Martins em Recife e Olinda — só confirmou a química. Agora, essa sintonia se transforma em espetáculo, com direção artística de André Brasileiro e repertório que une canções autorais, músicas inéditas e releituras de nomes como Cátia de França, Carlinhos Brown, Chico César, Geraldo Azevedo e o Trio Nordestino.

“‘Deu Match’ é uma expressão que carrega o frescor do tempo presente, mas no nosso caso ela mergulha mais fundo: fala sobre afinidade verdadeira, sobre o encontro entre visões de mundo que se reconhecem e se somam”, define Martins, que divide a direção musical com Josyara.

Essa conexão também se materializa na composição conjunta. A primeira música feita a quatro mãos se chama “Flanando”, surgida do impulso criativo que o próprio projeto despertou. “Martins me mandou um trecho de ideias, algumas até já prontas na minha opinião. Até que ele enviou ‘Flanando’ e, logo de cara, surgiram os versos e melodias para complementar. Fiquei super feliz com nossa primeira canção. Acho linda”, revela Josyara.

Foto: Divulgação/Renata Pires

A união dessas duas potências do Nordeste se traduz não apenas no som, mas na estética e na proposta do espetáculo: mais do que uma fusão de vozes, trata-se de um encontro de afetos, sotaques e raízes. “Bahia e Pernambuco são dois corações pulsando forte dentro da cultura brasileira. Quando se encontram, se completam. No nosso espetáculo, essas raízes se entrelaçam com respeito e liberdade”, reforça Martins.

“Deu Match” é um retrato contemporâneo da força criativa do Nordeste. “A canção nordestina sempre foi vanguarda. Ela não apenas acompanha as transformações da música brasileira — muitas vezes, ela as provoca. Há algo de revolucionário no modo como o Nordeste canta o mundo: com coragem, com poesia, com verdade. E essa voz segue necessária, abrindo caminhos e renovando sentidos”, afirma Martins.

Além de Brasília, o espetáculo ainda passa por outras três capitais: Fortaleza, São Paulo e Curitiba. E o que começou como um encontro no palco pode se transformar em algo maior. “É muito possível que esse show se transforme num álbum ao vivo. Gravar esse momento seria como eternizar o encontro”, finaliza Martins.

Deu Match – Josyara e Martins

Onde: CAIXA Cultural Brasília (Teatro)

Quando: 5 a 8 de junho (quinta a domingo)

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

Vendas: no site Bilheteria Cultural