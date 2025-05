Jazz e Bossa Nova se encontram entre Brasil e França hoje a noite

Hoje, a partir das 20h, o Teatro POUPEX será palco de um encontro intercontinental entre a cantora francesa Camille Bertault e o violonista brasileiro Nelson Faria, além de três grandes instrumentistas de Brasília – Pedro Almeida (bateria), Misael Silvestre (piano) e Oswaldo Amorim (baixo).

O espetáculo Bonjour, Brasil – da Bossa ao Jazz, une ambos em uma fusão criativa dos dois gêneros musicais.

Camille Bertault, reconhecida pela habilidade vocal e por interpretações inovadoras de clássicos do jazz, traz ao projeto sua paixão pela música brasileira, influenciada por artistas como Elis Regina e Hermeto Pascoal. Ainda, traz composições autorais do seu novo álbum, Bonjour Mon Amour, lançado em 2024.

Nelson Faria, com vasta experiência e sensibilidade no violão, complementa o espetáculo com arranjos que destacam a riqueza harmônica da bossa-nova.

O repertório foi elaborado pelos dois artistas e será exclusivo para o público do Teatro POUPEX. Na programação, estão releituras de obras de Chico Buarque, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Ingressos

O ingresso solidário custa R$ 20 e será vendido pelo site.

Todo o valor arrecadado será destinado ao Instituto Reciclando Sons, organização da sociedade civil que, há 23 anos, atende crianças e jovens na Estrutural (DF), por meio de formação profissionalizante.

Sexta Cultural

Após o show no Teatro POUPEX, o público poderá usufruir de música e gastronomia na praça principal da Sede. A noite contará com food trucks oferecendo uma variedade de vinhos, cervejas artesanais e comidas.

POUPEX Cultural – Bonjour, Brasil – da Bossa ao Jazz

Quando: 2 de maio (sexta-feira), às 20h

Onde: Teatro POUPEX (Sede, Setor Militar Urbano, Brasília – DF)

Ingressos solidários a R$ 20 (Sympla)

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais)