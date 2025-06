HAIM lança “I Quit” com referências pop e ruptura emocional

O trio californiano HAIM inaugura uma nova fase com o lançamento de seu quarto álbum, “I Quit”, disponível desde esta sexta-feira (20). O disco mergulha em temas como fim de ciclos, redescoberta emocional e liberdade pessoal, embalados por composições intensas e imagens que brincam com ícones da cultura pop dos anos 1990 e 2000.

As irmãs Danielle, Este e Alana têm promovido o disco com capas de singles que reproduzem — de forma bem-humorada e crítica — cliques clássicos de celebridades flagradas por paparazzi, resgatando uma era marcada pela superexposição midiática. Cada imagem dialoga com a faixa correspondente:



– “Relationships” revisita Nicole Kidman celebrando seu divórcio de Tom Cruise;

– “Down to Be Wrong” simula Jared Leto beijando Scarlett Johansson enquanto checa o celular;

– “Everybody’s Trying to Figure Me Out” recria o famoso clique de Kate Moss tomando sol encostada num carro;

– “Take Me Back” homenageia Keira Knightley e Jamie Dornan em um passeio desajeitado;

– “All Over Me” reencena Gwyneth Paltrow se jogando em Brad Pitt de forma pouco ergonômica.

Mais do que referências visuais, as imagens reforçam a narrativa do álbum — um retrato sensível e sarcástico sobre exposição, identidade e ruptura. A estética nostálgica traz uma camada de memória afetiva, enquanto o tom irônico funciona como crítica sutil ao culto às celebridades e às pressões públicas sobre a vida privada.

A parceria com o cineasta Paul Thomas Anderson, que assina a fotografia da capa e já dirigiu clipes da banda, dá unidade visual ao projeto e expressa a conexão artística entre o diretor e as irmãs Haim.

“I Quit” é, como o título sugere, um disco sobre desistir — mas no sentido mais libertador possível: o de largar o que não serve mais e seguir adiante com clareza, humor e vulnerabilidade.

Confira: