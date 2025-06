Guns N’ Roses anuncia shows no Brasil em 2025

A banda Guns N’ Roses anunciou uma sequência de shows no Brasil ainda este ano. Nesta sexta-feira, 6, o grupo anunciou que fará cinco shows no País em outubro como parte da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.

A banda irá se apresentar no dia 21 de outubro em Florianópolis, na Arena Opus, no dia 25 em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 28 em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminsky, no dia 31 em Cuiabá, na Arena Pantanal, e, por fim, no dia 2 de novembro em Brasília, na Arena BRB.

O grupo virá com uma formação liderada pelo vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. Recentemente, o Guns N’ Roses anunciou um novo integrante: o baterista Isaac Carpenter, que assumiu o instrumento após a saída de Frank Ferrer.

Preços dos ingressos

Os valores dos ingressos variam de cidade para cidade. Em Florianópolis, há ingressos disponíveis de R$ 220 (pista, meia-entrada) a R$ 950 (camarote, inteira); em São Paulo, de R$ 240 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 2.290 (mirante backstage, inteira); em Curitiba, de R$ 330 (pista lote 1, meia-entrada) a R$ 1.500 (camarote lote 2, inteira); em Cuiabá, de R$ 260 (arquibancada norte superior, meia entrada) a R$ 25 mil (bangalôs 1 ao 40, inteira) e em Brasília, de R$ 350 (arquibancada, meia-entrada) a R$ 1,2 mil (pista premium, inteira).

Como comprar ingressos?

Em São Paulo e em Brasília, o fã-clube da banda terá acesso a uma pré-venda na próxima segunda, 9, às 10h no site da Eventim. Em Florianópolis, a pré-venda ocorre no site da Uhuu e, em Cuiabá, no site da Bilheteria Digital. Em Cuiabá, a pré-venda também acontece na Bilheteria Digital, mas a partir das 9h.

A capital paulista terá uma segunda pré-venda a partir da terça, 10h, às 10h. A venda geral para o show no Allianz Parque acontece na quinta, 12, a partir das 10h online e a partir das 11h na bilheteria do estádio.

Em Florianópolis, a venda geral também começa no dia 12 às 10h. Em Curitiba, os ingressos começarão a ser vendidos para o público geral no dia 10 a partir das 10h online e no dia 12 na bilheteria oficial.

Em Cuiabá, as entradas são vendidas a partir do dia 10 às 9h online e a partir do dia 12 na bilheteria física. Brasília, por fim, terá os ingressos vendidos a partir do dia 10 às 10h. A venda geral online acontece nos mesmos sites em que ocorre a pré-venda.

Estadão Conteúdo