Grammy inclui duas novas categorias para 2026, refletindo mudanças na indústria

A organização do Grammy anunciou nesta quinta, 12, o calendário da 68ª edição da premiação musical e duas novas categorias.

O Grammy 2026 acontecerá em 1º de fevereiro, um domingo. A lista de indicados deve ser divulgada no dia 7 de novembro.

Entre as novidades está a categoria de melhor capa de álbum, ausência sentida há certo tempo pelos membros da indústria. “No mundo digital de hoje, as capas de álbuns são mais impactantes do que nunca. Seu significado cultural é inegável”, justificou o CEO da Recording Academy, Harvey Mason Jr.

Outra categoria que passa a integrar o prêmio é a de melhor álbum country tradicional, cuja criação se deve à evolução significativa do gênero na última década, “com o country tradicional experimentando um enorme ressurgimento, crescendo em popularidade e volume”, disse Mason Jr. Com a decisão, a categoria de melhor álbum country foi renomeada para melhor álbum country contemporâneo.

No Grammy 2025, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer em melhor álbum country por Cowboy Carter. A cantora também ganhou o principal prêmio da noite, o de álbum do ano. Outro artista que investiu no country e concorreu em categorias dedicadas ao gênero foi Post Malone, cuja carreira até então se concentrava no rap e no pop.

Estadão Conteúdo