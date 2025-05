Festival Turá anuncia line-up com Seu Jorge, Gloria Groove e Raça Negra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A organização do festival Turá, que acontece nos dias 28 e 29 de junho no parque Ibirapuera, região sul, anunciou nesta segunda-feira (5) as 14 atrações que se apresentam nos dois dias de evento.

Entre os nomes estão Seu Jorge, Gloria Groove, Raça Negra, Lenine e Bonde do Tigrão. Os ingressos já são vendidos pela Tickets For Fun e custam R$ 456 (inteira) -clientes Ourocard têm 15% de desconto. Há também a opção de ingresso social, que fica em R$ 286, valor que inclui uma doação de R$ 10 para a entidade S.O.S. Mata Atlântica.

Esta será a quarta edição do festival, que monta seu line-up sempre com atrações nacionais de diferentes gêneros.

Confira as atrações abaixo.

Sábado (28 de junho)

Só Pra Contrariar (formação original com Alexandre Pires) Seu Jorge Lenine e Spok Frevo Orquestra Forró das Minas

Pretinho da Serrinha conv. Criolo e Leci Brandão Bonde do Tigrão Forró das Minas

Domingo (29 de junho)

Gloria Groove Raça Negra Saulo conv. Luiz Caldas Samba de Dandara Samuel Rosa Gabriel O Pensador Samba de Dandara

O festival traz novidades para a cena musical de São Paulo. Será a primeira apresentação da roda de samba conduzida por Pretinho da Serrinha, por exemplo. O artista carioca, que traz o samba no sangue desde sua infância, recebe um dos maiores nomes femininos do gênero, a cantora Leci Brandão.

Já Seu Jorge faz show de apresentação de seu novo álbum, “Baile à la Baiana”, que mistura influências cariocas e baianas.

As novidades ficam por conta de Samba de Dandara, um grupo formado por mulheres, e Forró das Minas, coletivo de mulheres LGBTQIAPN+, que toca clássicos do baião, xaxado e forró pé de serra.