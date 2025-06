Felipe Portilho comemora 20 anos de carreira com relançamento de sucesso

Felipe Portilho celebra os 20 anos de carreira com vários projetos que conectam Brasil e Portugal. Morando há 4 anos em Lisboa, o músico e compositor brasiliense já dividiu os palcos com Natiruts, Fernanda Abreu, Sandra de Sá, Negra Li e Digão (Raimundos). O cantor se consolidou no cenário musical português com apresentações em espaços como o Cassino de Estoril, Teatro Tivoli, Palácio de São Marcos e Palácio da Bolsa, no Porto.

Felipe já atuou como diretor musical em projetos de artistas como Arthur Aguiar, campeão do Big Brother Brasil, e Alexandre Carlo, da banda Natiruts. O cantor também compôs e é coautor da canção “Uma Vez Mais”, tema da novela Alma Gêmea, considerado um dos maiores sucessos de trilha sonora da TV.

O músico prepara o relançamento da faixa em julho, em comemoração aos 20 anos do sucesso, com uma nova versão que foi gravada em parceria com Ivo Pessoa, que está nos Estados Unidos.

Agenda do cantor

Ao mesmo tempo, Portilho continua com uma agenda agitada em Portugal. Neste sábado (7), ele se apresenta no Bossa Market, em Lisboa. O cantor será o diretor musical do show de Paulo Miklos, da banda Titãs. No dia seguinte (8), ele lança o projeto autoral Baile Du Bom, uma festa-show que traz clássicos da música brasileira com um ritmo contemporâneo e animado. O evento conta com a participação de Fabio Allman, ex-integrante do grupo Monobloco.

“É uma oportunidade de mostrar meu trabalho fora do Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a cultura brasileira aqui. Levar a música de Brasília para a Europa é motivo de muito orgulho”, afirma Portilho.

Intercâmbio musical

O músico destaca que Lisboa tem se mostrado um terreno fértil para a diversidade musical e comemora a conexão cultural que está construindo entre Brasil e Portugal. “Lisboa tem uma cena musical vibrante e diversificada, e me sinto em casa ao poder contribuir com minha visão e influências brasileiras. Esse intercâmbio cultural é o que me motiva a continuar criando e inovando.”

Felipe Portilho vem construindo uma trajetória consistente ao longo de 20 anos, marcada pela inovação e capacidade de entrelaçar gerações, estilos e geografias. Na sua atuação musical, transformou vivências em projetos autorais e colaborações relevantes. O cantor — focado no futuro — segue abrindo caminhos e consolidando sua voz como uma das mais relevantes entre Brasil e Portugal.