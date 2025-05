Conheça a história de ‘Take On Me’, do A-ha, que apareceu em ‘The Last of Us’ e ‘Adolescência’

A canção Take On Me da banda norueguesa A-ha, lançada em 1984, ganhou enorme destaque em duas das séries mais populares da atualidade: The Last of Us e Adolescência.

Na série pós-apocalíptica da Max, a personagem Ellie, interpretada por Bella Ramsey, cantou e tocou no violão um trecho da música no 4º episódio da 2ª temporada, exibido no último domingo, 4.

Já na minissérie britânica da Netflix, a família que protagoniza a história ouve a canção no carro, em raro momento de descontração durante o drama que permeia a narrativa.

A história de ‘Take On Me’

É raro que alguém nunca tenha ouvido o característico início do hit com batidas de synth-pop composto por Morten Harket, Magne Furuholmen e Pål Waaktaar.

Take On Me originou-se da banda anterior de Waaktaar e Furuholmen, chamada Bridges, quando eles tinham 15 e 16 anos. A primeira versão da música era mais punk do que pop e foi inspirada, em partes, pelo estilo de tocar do tecladista do The Doors, Ray Manzarek.

A letra é uma expressão pelo desejo de conexão que fala sobre a vontade de superar barreiras para estar com alguém, implorando por uma chance de provar que o amor pode vencer a distância e o tempo.

A faixa, no entanto, não virou sucesso da noite para o dia. A primeira versão de Take On Me foi lançada no Reino Unido, mas alcançou apenas a modesta posição 137 nas paradas, um desempenho bem abaixo do esperado.

Foi só com o famoso videoclipe estreando na MTV que a canção finalmente atingiu o sucesso esperado, em 1985. Take On Me chegou ao topo das paradas, onde permaneceu por 27 semanas, consolidando o A-ha como um dos maiores nomes dos anos 80.

Estadão Conteúdo