Com apoio do GDF, Feira da Música Independente Internacional de Brasília retorna à capital após 17 anos

Após 17 anos, a Feira da Música Independente Internacional de Brasília (FMI) está de volta ao cenário cultural do Distrito Federal. A 4ª edição do evento, que conta com o apoio do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), será realizada entre sexta-feira (27) e domingo (29), no Museu de Arte de Brasília. A programação reúne debates, shows e articulações voltadas ao fortalecimento do setor. A entrada é gratuita.

“Celebramos não apenas o retorno de um evento histórico, mas também a força criativa de artistas, produtores e empreendedores que fazem do mercado independente um espaço de diversidade, inovação e resistência cultural”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes. Ele ainda destaca a importância de o GDF, por meio da Secretaria e com recursos do FAC, apoiar uma iniciativa que fortalece a cena musical e amplia o acesso à cultura.

O retorno do evento, que oferece um ambiente dinâmico para expositores e visitantes, ocorre simultaneamente ao 8° Prêmio Profissionais da Música, iniciativa que amplia a projeção global, conecta talentos e impulsiona novas formas de fazer música. “A essência da Feira, que nasceu em 2005, é fomentar o intercâmbio de conhecimento e oportunidades de negócio da música, numa perspectiva ibero-americana e mundial”, explica o idealizador do evento, Gustavo Vasconcellos.

Sobre o impacto da FMI, Gustavo destaca que Brasília tem uma grande fartura de criação e produção musical, mas dificuldades históricas para sustentar esse ecossistema profissionalmente. “Eventos como a feira são importantes porque trazem ao debate as ausências de informação, de espaços e de intercâmbio, para que possamos transformá-las em presenças. Eles possibilitam ao brasiliense acesso, movimento e, com isso, mais oportunidades de sustento para os artistas.”

A banda BSB Ska Jazz Festival será um dos representantes da música brasiliense no evento | Foto: Divulgação/Felipe Jaguara

A programação musical abre espaço para nomes da cena local, como Karla Testa, BSB Ska Jazz Festival e DJ Barata, e nacional, com DJ Lethal Breaks. O público poderá conferir o encontro entre Ná Ozzetti, Patrícia Bastos e Dante Ozzetti; a potência artística de Luana Flores; os grooves afro-brasileiros do Coletivo SuperJazz, com participação dos nigerianos 2BornKings; e a elegância do jazz ítalo-brasileiro com Susanna Stivalli e Christianne Neves, que recebem o cantor italiano Fábio Lepore.

Os consagrados Patrícia Bastos, Dante Ozzetti e Ná Ozzetti vão se apresentar na feira | Foto: Divulgação

Já a programação formativa da feira traz uma série de painéis e palestras que reúnem representantes de plataformas digitais, gestores culturais, produtores independentes e instituições públicas. Os debates abordam desde políticas públicas e mercados latino-americanos até a difusão artística e o papel das grandes gravadoras diante da produção independente. As conversas, conduzidas por especialistas reconhecidos, convidam artistas, profissionais e entusiastas a refletirem juntos sobre os desafios e caminhos para o presente e o futuro da cadeia produtiva da música.

Serviço

4ª Feira da Música Independente Internacional de Brasília e 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música

Data: 27 a 29 de junho

Local: Museu de Arte de Brasília

Horário: 9h

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos na plataforma parceira do evento.

Classificação indicativa livre.