BTS, em hiato desde 2022, anuncia novo álbum e turnê mundial para 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

BTS retorna como grupo nesta terça-feira (1°). Em uma transmissão ao vivo, vista por mais de 7 milhões de pessoas, os membros anunciaram um novo álbum e uma turnê mundial para o primeiro semestre de 2026.



“A partir de julho, todos os sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas. Como será um álbum do grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos”, afirmaram os integrantes.



“Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum”, disseram. “Visitaremos fãs em todo o mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós.”



Foi a primeira transmissão com todos os integrantes do grupo de K-pop -Jungkook, V, Jimin, Suga, J-Hope, Jin e RM- desde setembro de 2022.



A banda estava em hiato para que seus membros realizassem suas obrigações no serviço militar sul-coreano e focassem em suas carreiras solo.



A última turnê do BTS, concluída há quase quatro anos, atraiu mais de 4 milhões de espectadores. No Brasil, o grupo já se apresentou seis vezes, com shows em São Paulo em 2014, 2015, 2017 e 2019.