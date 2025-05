Badi Assad e Anna Tréa se encontram no Clube do Choro de Brasília

Neste fim de semana, o palco do Clube do Choro de Brasília será tomado por uma fusão poderosa entre tradição e inovação. A cantora, compositora e violonista Badi Assad se une à multi-instrumentista Anna Tréa em um show inédito que promete redefinir os limites da música brasileira contemporânea.

Com 20 anos de diferença entre suas trajetórias, Badi e Anna constroem um diálogo musical entre gerações. Enquanto Badi aporta sua experiência internacional e o domínio do violão — aclamada como “uma mulher banda” pela crítica norte-americana —, Anna imprime sua abordagem experimental, visceral e cheia de brasilidade, misturando guitarra, percussão, corpo e voz com liberdade criativa.

O espetáculo vai além da música. Ambas artistas utilizam o corpo como instrumento e transformam o palco em uma experiência sensorial, mesclando sonoridades do Brasil profundo com elementos universais e contemporâneos. A proposta é de um encontro onde raízes e experimentações coexistem em harmonia.

Badi Assad, conhecida por álbuns como Chameleon e Ilha, além de colaborações com a Orquestra Mundana Refugi e Sérgio Pererê em 2024, é referência no violão mundial. Anna Tréa, por sua vez, já acompanhou Emicida, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos, e tem se destacado como diretora musical e artista solo, abrindo caminhos para novas estéticas na música brasileira.

SERVIÇO: BADI ASSAD E ANNA TRÉA NO CLUBE DO CHORO

Datas e Horários: dias 30 e 31 de maio, às 20h30

Local: Clube do Choro de Brasília – Eixo Monumental, SDC, Bloco G, Brasília, DF

Preços: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Ingressos:

Dia 30: https://www.bilheteriadigital.com/babi-assad-e-anna-trea-30-de-maio

Dia 31: https://www.bilheteriadigital.com/babi-assad-e-anna-trea-31-de-maio