Axé toma conta de Brasília na 5ª edição do Micarê

Prepare a fantasia, o glitter e o coração: Brasília vai virar Carnaval fora de época. Nesta sexta-feira (2) e sábado (3), o Estacionamento da Arena BRB recebe a 5ª edição do Festival Micarê, que promete invadir a capital com a energia dos trios elétricos, abadás vibrantes e aquele clima que só o axé é capaz de provocar.

No line-up, o peso da história do gênero: Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Banda Eva, Xanddy Harmonia, Tomate e Rafa & Pipo dividem o comando dos trios e garantem duas noites de coreografias, nostalgia e muita música para pular até o dia amanhecer. Entre um clássico dos anos 90 e um refrão que não sai da cabeça, o Micarê é festa, é resistência cultural — e é também uma forma de provar que o axé nunca sai de moda.

O evento oferece duas experiências diferentes para o público: o Passaporte Trio, para quem quer sentir a vibração pertinho dos artistas, e o Passaporte Camarote, pensado para quem prefere curtir com mais conforto e visão privilegiada. Tudo isso somado a uma estrutura pensada para transformar o Cerrado em pura folia.

“Mais do que um festival, o Micarê é um reencontro com um jeito de viver. Brasília sempre abraçou o axé, e é isso que nos move: ver a cidade cantar junto, em alto e bom som, por dois dias seguidos”, comenta Rodrigo Verri, um dos organizadores do evento.

Serviço:

Festival Micarê 2025

Data: 02 e 03 de maio

Local: Estacionamento da Arena BRB

Ingressos: a partir de 2 de fevereiro, pela Bilheteria Digital

Valores: em breve

Classificação indicativa: 18 anos