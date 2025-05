Assucena apresenta série de shows no CCBB Brasília

Assucena sobe ao palco do Teatro do CCBB Brasília neste fim de semana para apresentar o projeto A Canção é Urgente: Vozes LatinA-Americanas, uma série de três shows gratuitos que celebra a força da canção como ferramenta de identidade, memória e resistência. A cada noite, a cantora baiana radicada em São Paulo recebe uma convidada: Josyara (sexta), Ava Rocha (sábado) e Catto (domingo), nomes que, como ela, renovam a música popular brasileira a partir de um olhar político, poético e profundamente conectado às raízes latino-americanas.

O repertório da série é construído a partir das obras de compositoras e intérpretes que marcaram os anos 1960 e 1970 na América Latina, como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chavela Vargas, Soledad Bravo, Amparo Ochoa e Chabuca Granda. Canções como Gracias a la Vida, Volver a los 17, No Soy de Aquí, Ni Soy de Allá, Maria Maria, Duerme, Negrito e La Canción es Urgente — que inspira o nome do projeto — ganham releituras inéditas, arranjadas por Rafael Acerbi e executadas por uma banda composta apenas por musicistas mulheres: Ingrid Cavalcanti (baixo), Yara Oliveira (bateria e percussão) e Vitória Faria (acordeón).

A proposta é clara: atravessar fronteiras geográficas e simbólicas para resgatar a canção como linguagem coletiva e continental. E fazer isso com a potência de vozes femininas que transformaram a música em ferramenta de denúncia e afeto. Entre as homenageadas estão também artistas negras como Omara Portuondo (Cuba) e Susana Baca (Peru), que, embora não tenham integrado diretamente o movimento da Nova Canção, foram fundamentais para o fortalecimento de um cancioneiro plural, afroindígena e ancestral.

Do Brasil, a figura de Elis Regina surge como ponte direta entre os contextos, evocada tanto por sua interpretação de temas latino-americanos quanto por sua atuação firme diante da ditadura. A presença de Elis, junto a Mercedes, Violeta e outras “mátrias” da América Latina, aponta para um repertório que não busca apenas homenagem, mas continuidade e reatualização.

“Cantar essas mulheres é como costurar um tecido histórico que nunca se rompeu — ele foi apenas silenciado. É devolver à canção seu lugar de fala e seu poder de cura e confronto”, afirma Assucena. “É também uma maneira de reafirmar que a nossa América Latina é viva, insurgente e feita de muitas vozes.”

As convidadas também levam ao palco suas próprias composições, criando uma ponte viva entre passado e presente. Josyara traz a força de sua Bahia interiorana e urbana; Ava Rocha entrega experimentação e lirismo em alta voltagem; e Catto, com sua voz precisa, sustenta as belezas que se acendem por dentro — como diz seu mais recente trabalho. O encontro entre essas artistas constrói noites únicas, sem repetições de repertório, com afeto, intensidade e risco criativo.

Após passar pelo CCBB do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, o projeto encerra sua temporada nacional em Brasília, com patrocínio do Banco do Brasil. A curadoria é de Valéria Graziano, pesquisadora responsável pela pesquisa que inspirou a seleção do repertório. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados um dia antes de cada apresentação no site ou na bilheteria do CCBB.

Programação:

2 de maio (sexta), às 20 horas

Teatro do CCBB Brasília

Assucena convida Josyara

3 de maio (sábado), às 20 horas

Teatro do CCBB Brasília

Assucena convida Ava Rocha

4 de maio (domingo), às 18 horas

Teatro do CCBB Brasília

Assucena convida Catto

SERVIÇO

“A Canção É Urgente: Vozes Latina-Americanas” no CCBB Brasília

Quando: 2 de maio (sexta), às 20 horas, com participação de Josyara; 3 de maio (sábado), às 20 horas, com participação de Ava Rocha; e 4 de maio (domingo), às 18 horas, com participação de Catto.

Onde: Teatro do CCBB Brasília

Ingressos gratuitos disponíveis a partir de 1º de maio, sempre um dia antes de cada apresentação, para retirada no site bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília.

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: https://www.instagram.com/ vozeslatinaamericanas/