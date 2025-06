8º Prêmio Profissionais da Música celebra talentos da cena musical no Brasil e no mundo

Brasília se transforma novamente no centro das atenções musicais com a chegada do 8º Prêmio Profissionais da Música (PPM), que ocorre de 26 a 29 deste mês em diversos espaços culturais da capital, com destaque para o Museu de Arte de Brasília (MAB). A celebração reconhece os bastidores e protagonistas da cena musical — do técnico de som ao intérprete — em 202 categorias, com uma programação que inclui cerimônias, painéis, feira literária, mostras audiovisuais, shows, workshops e encontros internacionais.

Entre os destaques desta edição estão a volta da Feira da Música Independente (FMI), a criação da Academia dos Profissionais da Música (APM) e a ampliação da atuação global do evento, com parcerias com países africanos de língua portuguesa (PALOP) e redes ibero-americanas de música e jornalismo. O PPM reafirma seu caráter de plataforma de valorização e conexão entre profissionais da música do Brasil, América Latina, África e Europa.

A homenagem deste ano contempla nomes marcantes da cultura musical. Alaíde Costa, com 71 anos de carreira, é reconhecida no segmento Produção; o jornalista cultural Irlam Rocha Lima, na Convergência; Reco do Bandolim, fundador do Clube do Choro de Brasília, na Educação; e Itamar Assumpção (in memoriam), símbolo da Vanguarda Paulista, no pilar da Criação. A lista se completa com homenagens especiais a Solange Cesarovna, expoente da música cabo-verdiana contemporânea (PALOP), e ao educador e articulador cultural Ruy Cezar Costa Silva (in memoriam), homenageado na categoria LATAM.

Alaide Costa. Foto: Murilo Alvesso

Idealizado por Gustavo Vasconcellos e realizado pela GRV Música com recursos do FAC-DF, o evento se consolida como um dos mais relevantes do setor por premiar profissionais de toda a cadeia produtiva da música. A edição de 2025 bate recorde de finalistas: 957 entre os inscritos e 85 indicados pelo conselho sensorial. Também segue com o projeto Viraliza Brasília, que celebra talentos locais com curadoria específica.

Além do MAB, a programação se espalha por espaços como o Clube do Choro, Orbis Estúdios, Câmara Legislativa do DF e Museu Vivo da Memória Candango. Tudo com entrada gratuita ou solidária, reforçando o lema desta edição: “Vivam os veículos, plataformas e espaços – do natural ao artificial com escala no real.”

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 8º PRÊMIO PROFISSIONAIS DA MÚSICA



QUINTA-FEIRA | 26 de junho de 2025

Solenidade de abertura

Câmara Legislativa do Distrito Federal – Auditório

10h | Painel Inaugural – Tema: Prêmio Profissionais da Música 8ª edição #SomosSemFronteiras

Proponente: Deputado Distrital Gabriel Magno

Convidados:

• Reco do Bandolim (homenageado 2025)

• Irlam Rocha Lima (homenageado 2025)

• Solange Cesarovna (Cabo Verde – homenageada 2025)

• Maria Carrascal (ADIMI – Argentina)

• Humphrey Inzillo (REDPEM – Argentina)

• Roberto Menescal (Presidente de Honra do Conselho Sensorial do PPM)

• Thomas Roth (jurado da 8ª edição)

• Veranne Magalhães (Comissão de Cultura da OAB/DF)

• Gustavo Vasconcellos (idealizador do PPM)

Cerimônia de entrega do Troféu Viraliza Brasília

Câmara Legislativa do Distrito Federal – Auditório

10h45



Cerimônia de entrega de Moção de Louvor

Câmara Legislativa do Distrito Federal – Auditório

11h45

LAB PPM IV

Orbis Estudio

Das 9h às 14h

Atividades:

• Produção de single (pré-produção, gravação, mixagem e masterização)

• Distribuição pela GRV

• Edição pela YB Music

• Divulgação com apoio da plataforma Groover

• Assessoria de imprensa pela Donna Midia

• Ensaio fotográfico e design pela Senhor Studio

• Possibilidade de capacitação internacional

1ª Noite de Premiação

Clube do Choro de Brasília

19h30

Modalidades premiadas: Convergência e Educação

Homenageados: Irlam Rocha Lima e Reco do Bandolim

Performance Musical: surpresa

SEXTA-FEIRA | 27 de junho de 2025

Palestras

Museu de Arte de Brasília (MAB)

10h | Palestra 001 – Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, com Jader Windson

10h30 | Palestra 002 – Internacionalização de Carreiras Artísticas, com Dani Ribas

11h | Palestra 003 – Mulheres na música brasileira: resistência e existência, com Julia Ourique e Taissa Maia

11h30 | Palestra 004 – Entre a luta e o ofício: informalidade e formalização, com Leonardo Escobar

12h | Palestra 005 – Gestão coletiva, Ecad e Associações, com Marcela Godoy

12h30 | Palestra 006 – Memória da música: o acervo de Chico Science, com Maria Goretti de França

Mostra Audiovisual

Museu Vivo da Memória Candanga

Das 10h30 às 12h

Filme: Moacyr Luz – O Embaixador dessa Cidade

Das 9h30 às 10h

Visita guiada

LAB PPM IV – Continuação

Orbis Estudio

Das 9h às 14h

Feira Literária

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Das 10h às 20h

Painéis

Museu de Arte de Brasília (MAB)

14h | Painel 01 – Profissionais da Música no Brasil: perspectivas e horizontes, com Arthur de Faria, Socorro Lira, Djuena Tikuna, Thomas Roth

Mediação: Alec Haiat

15h30 | Painel 02 – Do natural ao artificial com escala no real: vivam os veículos, com Enrique Blanc (México), Humphrey Inzillo (Argentina), Patricia Palumbo e Mario Sartorello

Mediação: Juarez Fonseca

16h45 | Workshow 01 – Ruidagem: a garagem das sete lembranças

Facilitador: Edson Natale

17h15 | Painel 03 – Atualidade e perspectivas da música e culturas latino-americanas, com Carolina Goméz, Maria Carrascal, Octavio Arbeláez, Tania Navarette

Mediação: Benjamim Taubkin

Mostra Audiovisual

Museu Vivo da Memória Candanga





Das 15h30 às 17h

Filme: Luiz Melodia – No Coração do Brasil

Das 15h às 15h30

Visita guiada

2ª Noite de Premiação

Clube do Choro de Brasília

19h30

Modalidade premiada: Produção

Homenageada: Alaíde Costa

Performance Musical: surpresa

SÁBADO | 28 de junho de 2025

LAB PPM IV – Encerramento

Orbis Estudio

Das 9h às 14h

Feira Literária

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Das 10h às 20h

Workshows

Museu de Arte de Brasília (MAB)

10h | Workshow 02 – Mulheres Instrumentistas: trajetórias que inspiram, com Christianne Neves e Magda Pucci

11h30 | Workshow 03 – Tambor de cordas: ritmos da cultura popular para violão, com André Siqueira

Feira Literária

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Das 10h às 20h

Livros de finalistas e participantes do PPM

Painel

Museu de Arte de Brasília (MAB)

14h | Painel 04 – Audiovisual em tempos de telas: caminhos para o crescimento, com Marcos Souza, Felipe Radicetti, Marcela Godoy, Tarsila Alves

Mediação: Marcio Mazzeron

Workshow

Museu de Arte de Brasília (MAB)

15h30 | Workshow 04 – Do sonho ao palco: vivências de um músico independente, com Philipe Tangi

3ª Noite de Premiação

Clube do Choro de Brasília

19h30

Modalidades premiadas: Criação, Distribuição e Conexões

Homenageados: Alaíde Costa, Solange Cesarovna, Itamar Assumpção (in memoriam)

Performance Musical: surpresa

DOMINGO | 29 de junho de 2025

Feira Literária

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Das 10h às 20h

Workshows

Museu de Arte de Brasília (MAB)

10h I Workshow 05 – Musicoterapia: como você pode promover a sua saúde física, mental/psíquica, emocional e social, através da música, com Izabella Paz

11h30 I Workshow 06 – As relações entre a música nordestina e o jazz, com Paulo Henrique Sousa Dantas

15h15 I Workshow 07 – Sonoridades fronteiriças: aspectos da performance musical em gêneros musicais transnacionais Brasil/Uruguai/Argentina, com Ghadyego Carraro

16h30 I Workshow 08 – Narrativas Sonoras – O Impacto do Som no Audiovisual e nos Games, com Vanderval Lopez





Prêmio Profissionais de Brasília/DF

De 26 a 29 de junho de 2025

Locais: Câmara Legislativa do Distrito Federal I Museu de Arte de Brasília I Museu Vivo da Memória Candanga I Clube do Choro