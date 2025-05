Livro “A Morte da Vaca Roxa” será lançado em açougues do DF com proposta ousada sobre marketing e redes sociais

O lançamento do livro A Morte da Vaca Roxa – Como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns vai acontecer de maneira inusitada: em dois açougues. Escrito pelo publicitário Dan Rocha, que tem mais de 18 anos de experiência em marketing, o livro convida o leitor a refletir sobre a busca descontrolada por atenção em meio ao barulho emitido pelas redes sociais. O lançamento acontece em duas datas: A primeira data será nesta terça-feira, 14 de maio, no Viande, Boutique de Carnes, na Asa Sul. Já a segunda acontece no dia 21, no Thiago’s Prime, em Vicente Pires.

Adotando o conceito da Vaca Roxa, de Seth Godin — de que, para ser lembrado, é preciso ser extraordinário —, Rocha propõe uma desconstrução necessária. “Em um mundo onde todos querem ser notáveis, o resultado é que tudo parece igual”, afirma o autor. O livro aborda temas como miopia digital, demolição da memória cultural na era do streaming e o uso raso da inteligência artificial em estratégias de marketing. O conceito da obra é resolver problemas reais, construir conexões verdadeiras com as pessoas e entregar valor.

Além das reflexões teóricas, o livro busca provocar o leitor com interações, exercícios e linguagem acessível — ideal para quem trabalha com marcas, conteúdos ou negócios. Entre comidas saborosas, reflexões e autógrafos, o lançamento promete ser uma experiência inesquecível. Os convidados conhecerão de perto a proposta de Dan: um marketing humano e com objetivo.

Lançamento oficial do livro “A Morte da Vaca Roxa”

Local: Viande Boutique de Carnes – 103 Sul / Bloco A / Loja 16 – Asa Sul

Quando: 14 de maio das 19h às 22h

Thiago’s Prime – Açougue Premium

Quando: 21 de maio das 19h às 22h

Local: Loja 01 / Chácara 01A / Lote 06 – Vicente Pires

Link do livro em formato digital na Amazon: A Morte da Vaca Roxa: Como a Busca pelo Extraordinário nos Tornou Comuns eBook : Rocha, Dan : Amazon.com.br: Livros