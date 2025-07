Jornal de Brasília lança JBr Talks com foco em inovação e protagonismo empreendedor local

Há mais de 50 anos, o Jornal de Brasília é um dos veículos de comunicação mais tradicionais do DF e do entorno. Agora, a instituição quer ir além, fortalecendo ainda mais a presença como marca relevante nas conversas que movimentam os negócios e o mercado publicitário da cidade. Com esse objetivo, foi criado o JBr Talks, que, nesta primeira edição, trará uma série documental em formato de painéis a serem realizados ao longo da programação do Na Praia Festival, reunindo diversos convidados para debater sobre temas como empreendedorismo, inovação e estratégias ESG. A proposta visa valorizar o protagonismo das marcas no quadradinho.

Gravados dentro do próprio ambiente do festival, os painéis terão formato dinâmico e envolvente, com mediação especializada e a presença de dois a três convidados por encontro, entre fundadores de marcas, executivos de marketing e empresários da capital. De acordo com Fernanda Lira, gerente de marketing do Jornal de Brasília, serão sete temas diferentes, em que o primeiro deles será: Na Praia – o maior festival com a certificação Lixo Zero do Mundo é de Brasília. “São temas pensados para inspirar e provocar reflexões, sempre com base em histórias reais e cases locais — incluindo o próprio Na Praia como um deles”, explicou.

Essa iniciativa é um encontro entre marcas, formando uma parceria inédita do JBr com o Na Praia+R2, em uma união de forças transformadoras que se comprometem não apenas a debater os temas propostos, mas também a contribuir com a promoção da educação de qualidade.

Além dos encontros presenciais, o conteúdo será publicado na íntegra no YouTube, com recortes para Instagram e TikTok das duas marcas. Reportagens especiais sobre os tópicos abordados também serão publicadas no portal e na edição impressa do jornal, ampliando o alcance e o impacto das discussões para além dos shows.

Foto: Amanda Karolyne/Jornal de Brasília

O JBr Talks tem o objetivo de dar visibilidade ao que está sendo criado e movimentado na capital. A proposta, segundo Fernanda, é mostrar a relevância do cenário do empreendedorismo local, do mercado publicitário e ativações entre marcas na capital. “Queremos aproximar os empresários, figuras relevantes e protagonistas de diferentes áreas, mostrando o que realmente está trazendo holofote e investimento para a nossa cidade”, explicou.

Fernanda aponta que ao longo dos anos, houve um crescimento considerável na movimentação da capital, com um grande volume de conteúdo e negócios sendo gerados na cidade. Mas ela acredita que ainda faltam espaços dedicados a amplificar a voz desse ecossistema regional. “A gente vê muitos eventos, podcasts e debates sobre inovação, mas poucos realmente focados na realidade da nossa cidade. O JBr Talks vem justamente preencher essa lacuna, trazendo quem é referência nos seus temas, mas dentro do contexto de Brasília”, comentou. Logo, Fernanda considera que o projeto também representa um compromisso editorial. “Tudo que temos desenvolvido tem esse objetivo: valorizar Brasília. E sendo algo da capital, o Jornal de Brasília, claro, também vai estar lá”, frisou.

Fortalecimento da marca

A ideia do JBr Talks surge de um projeto estratégico de reposicionamento da marca do jornal no mercado, reforçando sua presença como um veículo moderno, conectado e relevante. O Jornal vem se reformulando e reconstruindo de maneira sólida, sua relevância como veículo em canais de comunicação online e offline. Atualmente, possui 2 milhões de seguidores no TikTok, mais de 300 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil inscritos no YouTube.

Rafael Salvador, coordenador de mídias do JBr, pontua que o projeto também nasceu do desejo de valorizar a marca e dar mais evidência ao conteúdo produzido pelo jornal. “Pensamos esse projeto como uma forma de entregar produtos que sejam interessantes tanto para os anunciantes quanto para quem consome as matérias do jornal — mas que também fortalecessem a marca”, afirmou.

A escolha do Na Praia como palco da ação não foi por acaso. Para os responsáveis pelo JBr Talks, o evento representa uma oportunidade estratégica de experimentar um formato novo e de dar espaço a vozes com relevância no cenário local, dentro de temas que vão de sustentabilidade e ESG ao empreendedorismo criativo. “Vimos no Na Praia a chance de implementar um produto diferente, que dá voz às pessoas e valoriza empresas que estão fazendo a diferença aqui em Brasília”, explicou Rafael.

Ele ainda reforça que a iniciativa faz parte de um movimento mais amplo do JBr de se posicionar com mais força na cidade. “O JBr Talks, assim como a campanha que fizemos no aniversário de Brasília, é um statement. A gente está vivo, está presente e está forte.”

Em um conjunto de iniciativas estratégicas para reforçar os valores e pilares do jornal, especialmente o do empreendedorismo, o JBr Talks foi criado. Fernanda reforça o caráter de empreendedorismo familiar como parte essencial da identidade do grupo: “Somos uma empresa familiar, formada por empresários que têm outros negócios além do jornal. O empreendedorismo sempre esteve na nossa essência, mas era um pilar pouco explorado até agora”, pontuou.

Para Fernanda, o JBr Talks representa um marco dentro do novo posicionamento do jornal. “É onde a gente conecta todas as pontas — o conteúdo, as marcas, os parceiros e uma audiência qualificada. Criamos um novo território de diálogo, com temas que têm impacto local, nacional e até internacional”, salientou. Ela aponta que com o apoio oficial no pilar de educação de qualidade (ODS 4) dentro do Na Praia, a ação também reforça o compromisso do jornal com conteúdos relevantes e educativos. “O JBr Talks é uma entrega alinhada com tudo o que acreditamos: informação, inspiração e conexão. É o começo de um novo ecossistema que queremos construir junto com Brasília”, finalizou.

Esse novo formato do JBr envolve a participação de uma equipe integrada, dentre jornalistas e profissionais de marketing, especialistas, empresários, ilustradores e designers, incluindo a participação de Helena Maria Rodrigues, assistente de marketing do JBr, que se manifestou sobre sua participação no projeto: “É muito desafiador participar de um projeto grande e inovador como esse”. Para ela, é uma honra poder acompanhar esse processo por trás da criação da iniciativa, que pretende reforçar o posicionamento do Jornal de Brasília no mercado. “Ver esse projeto se concretizando é muito inspirador”, completou. O JBr Talks marca apenas o início de uma nova fase para o Jornal de Brasília, que segue apostando em conteúdo de qualidade, inovação e conexões relevantes com o público e o mercado.