Cannes tem apagão no último dia do festival, mas cerimônia está mantida

ALESSANDRA MONTERASTELLI

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS)

As lojas e restaurantes no entorno do Palácio dos Festivais dependem da luz do sol para iluminar o interior de seus estabelecimentos neste sábado (24). Um apagão deixou a cidade de Cannes, na França, sem energia elétrica no dia do encerramento do festival de cinema mais importante do mundo.

Apesar de as sessões e conferências seguirem normalmente dentro do Palácio dos Festivais graças a um gerador, a falta de energia no entorno deve atrapalhar a circulação de pessoas em um dos dias mais agitados do evento. Sessões fora do edifício, no Cineum, a cinco quilômetros de distância da Croisette, foram suspensas por tempo indeterminado.

Em nota, a assessoria de imprensa do Festival de Cannes disse que a cerimônia de encerramento deve ocorrer no horário planejado e informou que a causa do apagão não foi identificada até a publicação desta reportagem.

No almoço, clientes esvaziavam os restaurantes que, sem energia, não podiam passar cartões de crédito nas máquinas. Em uma loja de malas a cinco minutos do Palácio dos Festivias, vendedores iluminavam com a lanterna do celular seus produtos, para que turistas pudessem escolher qual bolsa comprar. Já em um hotel a um quilômetro da Croisette hospedes, agora sem elevador, desciam os andares de escada enquanto carregavam suas malas.

Além do vai e vem pelas últimas sessões do festival, este sábado é também o dia em que muitos jornalistas e profissionais que vieram a trabalho para a cidade estão voltando para seus respectivos países. Eles devem ser afetados para deixar a cidade.