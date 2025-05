Halessia reestreia como DJ com show na inauguração da praia artificial do ‘Rancho do Maia’

A drag queen e influenciadora Halessia é a responsável por comandar o som na aguardada festa de inauguração da praia artificial do ‘Rancho do Maia’, reality show liderado por Carlinhos Maia. O evento, que acontece nesta sexta-feira (23), marca também a reestreia da artista como DJ, adicionando um novo capítulo à sua trajetória multifacetada na arte e no entretenimento.

Para a ocasião, Halessia apostou em um look dourado, super ousado e fashion, que evoca o glamour de divas egípcias em um cenário digno de faraós. Com recortes assimétricos, muito brilho e acessórios luxuosos, o visual escolhido reforça o estilo marcante da artista e conversa diretamente com o tema da temporada: o Egito.

Vídeos do show: https://bit.ly/3SeLftQ

Com investimento superior a R$ 2 milhões, a praia artificial é a mais recente e ambiciosa estrutura construída no rancho, localizado em Maceió. O espaço será o centro das atividades da temporada atual, que reúne influenciadores e personalidades em uma série de dinâmicas e conteúdos que movimentam as redes sociais.

Conhecida pelo seu carisma, estilo e autenticidade, Halessia já participou de outras edições do reality e é uma das figuras mais queridas pelo público. Nesta edição, além de ter brilhado na estreia da temporada com o look “Múmia Fashion”, bem como com o look inspirado na Katy Perry no icônico clipe de “Dark House”, ela assume as pick-ups com um set especial para animar a festa de estreia da nova estrutura do programa.

A apresentação será exibida nos próximos conteúdos do “Rancho do Maia” publicados nas redes sociais, com trechos e bastidores que prometem engajar o público que acompanha a temporada em tempo real.

