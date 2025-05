“Meu papel é apresentar Jesus com a minha vida”, declarou Felipe Simas enquanto pregava numa igreja do Rio

Gente, estou aqui tomando o meu cafezinho de lei para dar aquele up para enfrentar esse dia chuvoso e frio aqui no Rio, assim que pego o meu celular e vejo minhas fofoqueiras totalmente enlouquecidas com um vídeo do Felipe Simas pregando numa igreja.

Acontece que, o ator da TV Globo está ministrando pregações na Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde ele frequenta com sua esposa, Mariana Uhlmann.

Felipe aparece dando seu testemunho sobre temas como perseverança e dependência de Deus. “Perseverar não é só continuar, mas recorrer a quem pode nos ajudar”, afirmou ele.

O artista tem usado sua carreira para compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Ele reforçou que seu trabalho como ator ganhou um propósito maior desde que se converteu, há dez anos. No mês de abril, alguns vídeos do ator pregando com muita propriedade tem circulado nas redes sociais no canal do YouTube da igreja que ele frequenta.

“Perseverança, para todo crente, é recorrer a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que perseverar é continuar, é não parar. Às vezes, sim, perseverar é correr na chuva. Às vezes, sim, perseverar é pegar uma marreta e derrubar uma parede que está nos impedindo de chegar a algum lugar. Mas, às vezes, perseverar é abrir mão e recorrer a quem pode nos ajudar”, disse o artista.

O ator explicou que sua primeira pregação do Evangelho seria com sua própria vida diária, do lado de fora da igreja.

“Meu papel na arte, hoje em dia – e se não fosse na arte, seria na padaria – seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa”, declarou Simas, em entrevista há um podcast no ano passado.