Cultura, música e festas juninas tomam conta do fim de semana

O fim de semana promete movimentar Brasília com uma programação diversa. No sábado (10), Ludmilla comanda a terceira edição do Numanice na área externa do BRB Mané Garrincha, com pagode, funk, open bar e um setlist recheado de sucessos. No mesmo dia, o comediante Cleber Rosa apresenta o stand-up “Cê Falô, Tá Falido!”, garantindo boas risadas.

As crianças também têm espaço garantido: o Complexo Cultural do Choro preparou uma programação especial com piquenique no Parque da Cidade e feijoada com samba. Para quem prefere um passeio cultural, o Museu Nacional da República recebe a exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”.

Brasília ainda será palco da primeira edição do cinema inflável, oferecendo ao público a experiência de assistir a filmes ao ar livre. E mesmo antes de junho chegar, os festejos juninos já começam: a Paróquia Nossa Senhora do Lago realiza sua tradicional festa nos dias 9 e 10, com comidas típicas, quadrilha e muita animação.

Numanice

A consagrada Ludmilla chega aos palcos de Brasília no dia (10) deste fim de semana para a sua terceira turnê do EP “Numanice”, que é a junção das palavras “numa” e “nice”, significando algo como “numa boa”, representando o espírito do show: leve, apaixonado, divertido e com muito pagode!

O Numanice já contou com participações especiais de grandes nomes do pagode e de outros gêneros musicais, o que torna os shows e os álbuns ainda mais especiais.

Ludmilla sempre convida artistas que tenham conexão com o projeto e agregam à vibe do evento, explorando diferentes vertentes da música.

Em abril de 2023, Ludmilla fez história ao levar o Numanice para o estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Com mais de 30 mil pessoas, ela se tornou a primeira mulher negra a lotar o estádio em um show solo, consolidando seu impacto no cenário nacional.

Numanice | Brasília

Data: 10 de maio de 2025 (sábado)

Horário: 15h às 23h59

Local: Área Externa – Arena BRB Mané Garrincha

Endereço: Eixo Monumental, Asa Norte – Brasília, DF

Ingressos: Disponíveis pelo Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Cinema Inflável

Patrocinado pelo banco Nubank, o cinema inflável vem com uma proposta diferente de como geralmente assistimos a filmes. O cinema é totalmente ao ar livre e conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros. A iniciativa será gratuita, contará com distribuição de pipoca e terá capacidade para 800 pessoas por sessão.

O projeto, que conta com 12 edições nos arredores do Distrito Federal e Goiás até setembro, será em Ceilândia, de 7 a 11 deste fim de semana. Na semana seguinte, entre os dias 14 e 18, o Cinema Inflável estará presente na Vila Telebrasília. O cinema contará com filmes nacionais e internacionais, além de curta-metragens e projetos audiovisuais de artistas locais. Além disso, o evento também conta com rodas de conversa, oficinas, recreação infantil e atividades em parceria com importantes pontos de cultura, como mostras e apresentações de projetos locais, como Cio das Artes e Jovem de Expressão. Provando que é para todos os tipos de público e gostos!



Cinema Inflável em Brasília

Data: De 7 a 18 de maio de 2025

Horário: Em breve

Local: Ceilândia e Vila Telebrasília

Complexo Cultural do Choro

Para os que têm filhos e preferem um evento familiar e cultural, o Complexo Cultural do Choro preparou uma tarde especial de piquenique com o Circo Teatro Artetude — com muita música e dança —, ensaio aberto para alunos e professores da Escola Brasileira de Choro e uma experiência gastronômica saborosa que une feijoada com samba.

O Circo Teatro Artetude é comandado pelos irmãos Saúde, grupo com mais de 15 anos de trajetória, que combina elementos de esquetes tradicionais com manobras acrobáticas e números de malabarismo, explorando a arte da convivência de forma única e criativa. A expectativa é de um público médio de 300 pessoas por dia, abrangendo diversas faixas etárias e proporcionando lazer e entretenimento de qualidade por meio de produções educativas e culturais.



Complexo Cultural do Choro de Brasília

Data: 10 de maio

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental e Parque da Cidade

Telefone: (61) 3226-3969

Acesso: gratuito

Feijoada com Samba: Reservas em 61 99527-4664

Classificação Indicativa: Livre para todos os públicos

Exposição Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso

Até o dia 11 deste fim de semana, os brasilienses terão a oportunidade de prestigiar a exposição que reúne 200 obras de 50 artistas e oferece um panorama rico e instigante da produção artística do estado, celebrando os 50 anos do Sebrae Mato Grosso.

Com curadoria de Divino Sobral e Laudenir Gonçalves, assistência de Rosana Schmitt e expografia de Guilherme Isnard, a exposição tem atraído milhares de visitantes desde sua inauguração, em março. O projeto é uma realização do Sebrae/MT, em parceria com o Governo do Distrito Federal e o próprio museu, e busca valorizar a economia criativa como vetor de desenvolvimento cultural e social.

Exposição: Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso

Local: Museu Nacional da República – Brasília – DF

Data: até 11 de maio de 2025

Horário: 19h

Período da exposição: de 18 de março até 11 de maio de 2025

Horário de visitação: De terça a domingo, das 9h às 18h30

Entrada gratuita

Festa Junina – Paróquia Nossa Senhora do Lago

Iniciando as festividades juninas ainda em maio, a Paróquia Nossa Senhora do Lago promete uma noite de muito fogaréu e comidas típicas. Nos dias (9) e (10), a igreja oferecerá comida típica, quadrilha animada, brincadeiras para a criançada e muita música ao vivo! Os ingressos, com valor único de dez reais, estão disponíveis para compra na secretaria da igreja, localizada no Lago Norte.



Festa Junina – Paróquia Nossa Senhora do Lago

Data: 9 e 10 de maio

Local: SHIN QI 3, Lote A Área Especial – Lago Norte, Brasília – DF

Ingressos: R$ 10,00

Horário: 18h

Mais informações: Paróquia Nossa Senhora do Lago (@nossasenhoradolago)

Chico da Tiana

Com mais de um bilhão de visualizações e quatro milhões de seguidores, o humorista mineiro Cleber Rosa chega ao Teatro Caesb Águas Claras neste sábado (10) com seu novo show de humor, “Cê Falô, Tá Falido!”, sucesso em todo o Brasil.

Radialista de profissão e designer por formação, Cleber encontrou no humor uma forma de encantar o público. Criador da página “Reclamação do Dia”, também deu vida ao personagem Chico da Tiana, que conquistou ainda mais admiradores com seu jeito irreverente e autêntico.

Pensado para todos os públicos, o espetáculo tem classificação livre e sempre conta com novas piadas, causos hilários e as famosas fofocas do dia a dia. Cleber Rosa é conhecido por representar o personagem “Chico da Tiana”, um caipira carismático que traz para o palco um humor regional e popular.



Chico da Tiana em Águas Claras – “Cê Falô, Tá Falido!” por Cleber Rosa

Data: 10 de maio de 2025

Horário: 20h

Local: Teatro Caesb Águas Claras

Endereço: Avenida Sibipiruna, Lotes 13/21 – 314 Bloco B, Águas Claras, Brasília – DF

Classificação Indicativa: Livre

Ingressos: Disponíveis no Sympla