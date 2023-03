Zagueiro titular do Guarani, Luciano Castán está no radar do Cruzeiro

O zagueiro Luciano Castán, de 33 anos, despertou o interesse do Cruzeiro, e as negociações podem avançar nos próximos dias.

Titular absoluto do Guarani desde que chegou ao clube no começo da temporada, o zagueiro Luciano Castán, de 33 anos, despertou o interesse do Cruzeiro, e as negociações podem avançar nos próximos dias. Com isso, ele pode deixar o Brinco de Ouro da Princesa antes mesmo do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar do interesse do time mineiro no experiente jogador, até o momento nenhuma proposta oficial foi apresentada ao clube e o fato de Castán ter assinado por dois anos de contrato pode dificultar a negociação.

Natural de Jaú, cidade do interior paulista, Luciano Castán iniciou sua carreira no União São João de Araras e rodou por Santos, Ponte Preta, Paraná, Bragantino, São Bernardo, Portuguesa, Brest-FRA, Al-Khor-CAT, CSA e Coritiba antes de chegar ao Guarani.

O Guarani volta a campo pela semifinal da Taça Independência na próxima sexta-feira, às 20h, quando vai a Mirassol para enfrentar os donos da casa no estádio Municipal José Maria de Campos Maia.