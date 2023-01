Wallace, do vôlei, publica enquete perguntando quem daria ‘tiro na cara’ de Lula

O jogador, que se aposentou da seleção, disputado em setembro na Polônia, nunca escondeu se apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro

Campeão olímpico pela seleção brasileira masculina de vôlei em 2016 e atualmente defendendo o Cruzeiro na Liga Nacional, Wallace é acusado de usar as redes sociais para disseminar a violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma enquete nos stories do Instagram do atacante perguntando se “alguém daria um tiro de 12 na cara do Lula” foi publicada e apagada logo em seguida, após vários internautas reclamarem da conduta do atleta.

A postagem viralizou e internautas pediram que a Ministra do Esporte, Ana Moser, e a Confederação Brasileira de Vôlei se posicionem e estudassem uma punição para Wallace. O jogador, que se aposentou da seleção brasileira no último Mundial, disputado em setembro na Polônia, nunca escondeu se apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A típica atitude dos covardes”, escreveu um internauta. “Isso não pode parar aqui. Tem que ser investigado e preso imediatamente”, opinou um segundo seguidor. “Isso é um absurdo”, rebateu o terceiro e o quarto pediu: “O Ministério do Esporte também precisa ‘desbolsonarizar’ o cenário. Golpistas e fascistas devem perder patrocinadores e responder processo”.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria da Comunicação Social, escreveu em suas redes sociais que o governo atual não vai tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas. “Já acionei a AGU e vamos tomar todas as providências necessárias. Não vamos tolerar ameaças feitas por extremistas e golpistas!”, publicou Pimenta.