Quem está no Mundial de Clubes 2023? Veja todos os times participantes

Flamengo, campeão da Libertadores, e Real Madrid, da Espanha, que conquistou a Liga dos Campeões, entram como destaques do torneio.

São Paulo

O Mundial de Clubes de 2023 ocorre entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos, com sete times, representantes de todos os continentes. Flamengo, campeão da Libertadores, e Real Madrid, da Espanha, que conquistou a Liga dos Campeões, entram como destaques do torneio.

Além do time rubro-negro e dos merengues, a competição conta com o Al Ahly, do Egito, o Auckland City, da Nova Zelândia, o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o Wydad Casablanca, do Marrocos, o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Conheça os times do Mundial de Clubes:

FLAMENGO

O clube do Rio de Janeiro se classificou ao bater o Athletico-PR na final da Libertadores. O Rubro-Negro, que levantou o troféu em 1981, busca o bi. Para a temporada, o Flamengo contratou o técnico Vítor Pereira e acertou o retorno do volante Gerson.

REAL MADRID

campeão da Liga dos Campeões da Europa, os merengues desembarcam no Mundial como favoritos. Um dos destaques é o atacante francês Karim Benzema, que ganhou a Bola de Ouro no ano passado. Além disso, conta com os jovens brasileiros Vinicius Júnior, ex-Flamengo, e Rodrygo, ex-Santos, que estiveram na seleção que disputou a Copa do Mundo do Qatar. O clube busca o oitavo título.

WYDAD CASABLANCA

campeão da Copa Africana e do Marrocos, o clube está representando o país-sede. Além da força da torcida, o time conta com jogadores que estiveram na boa campanha do Marrocos na Copa do Mundo, como o goleiro Tagnaouti, o lateral Attiat-Allal e o meia Jabrane.

AUCKLAND CITY

campeão da Liga dos Campeões da Oceania, o Auckland City representa a Nova Zelândia. No elenco, a equipe tem os espanhóis Ángel Berlanga e Gerard Gibert e o argentino Emiliano Tade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEATTTLE SOUNDERS

o time chega ao Mundial após triunfar na Liga dos Campeões da Concacaf, ao bater o Pumas, do México. O elenco tem alguns jogadores conhecidos dos brasileiros, como o uruguaio Lodeiro, João Paulo, ex-Botafogo, e Leo Chu, ex-Grêmio.

AL-HILAl

O clube conquistou a Liga dos Campeões da Ásia e conta com velhos conhecidos da torcida do Flamengo, como o atacante Michael e o volante Cuellar. O Al Hilal também tem nomes que estiveram na Copa do Qatar, como o goleiro Mohammed Al-Owais, o defensor Yasser Al-Shahrani e o atacante Saleh Al-Shehri.

Al AHLY

segundo colocado na competição continental, o Al Ahly disputará a competição pelo fato de o Wydad Casablanca ser o atual campeão africano e marroquinho. A equipe conta com o brasileiro Bruno Sávio no elenco. O meia-atacante começou no América-MG e tem passagens por Cuiabá, Bragantino, Avaí e Guarani.