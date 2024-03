A última esperança do Brasília Vôlei se classificar para a segunda fase da Superliga Feminina é uma pedreira, o SESC Flamengo.

As equipe farão jogo que encerrará a primeira fase da Superliga Feminina. A partida acontecerá nesta sexta-feira, 22, às 21h, no ginásio do Sesi, em Taguatinga.

Essa é a segunda vez que essas equipes se enfrentam antes da fase das quartas de final, jogo que pode classificar o time da casa.

O Flamengo já está classificado e ocupa a primeira colocação da tabela, já a equipe do Brasília ocupa a 10ª colocação ainda com chances de se classificar.

O que esperar do jogo

“A gente tem um jogo difícil, que é contra o Flamengo, mas temos o fator casa para nós”, disse também tem feito muito efeito, então sabemos que é o time a ser batido. A gente vai jogar de igual para igual dentro de casa”, disse o técnico do Brasília, Ângelo Vercesi, em entrevista à Agência Ceub.

O técnico Bernardinho não respondeu ao contato da nossa equipe.

Como as equipes vêm para o embate

O SESC Flamengo vem com uma sequência de três vitórias para esse jogo, sendo duas vitórias por três sets a zero, contra Praia Clube e Bluvolei, e uma vitória de três sets a um contra o Gerdau Minas.

Já a equipe do Brasília vem de derrota contra a equipe do Fluminense em um jogo disputado que terminou em três sets a zero para a equipe carioca.

Próxima fase

As quartas de final estão chegando. Sendo assim, temos o seguinte chaveamento, o 1º colocado enfrenta o 8º colocado, o 7º enfrenta o 2º e assim sucessivamente.

A equipe do Flamengo já está classificada como líder isolado da competição e vai para o jogo despreocupada com o resultado do jogo.

Já a equipe do Brasília, necessita obrigatoriamente da vitória mínima por mais de dois sets, além disso, as equipes do Unilife Maringá, que ocupa a 8ª colocação, e a do Pinheiro, que ocupa a 9ª colocação, precisa precisam perder com uma diferença de dois ou três sets, para que o Brasília se classifique.

Outra equipe que também pode se garantir na próxima fase é a equipe do Maringá que necessita de uma vitória contra a equipe do Fluminense, no Rio de Janeiro. A equipe precisa da vitória, por mais de dois sets, e precisa que a equipe do Pinheiro perca por mais de 2 sets.

Ingressos

Os ingressos para o jogo se encontram esgotados, porém o jogo contará com transmissão ao vivo no Canal Vôlei Brasil, serviço pago, que também transmitirá outros jogos da mesma rodada.

Jogos da rodada

Brasília x SESC Flamengo – 22/03 – 21h

Barueri x Bauru – 22/03 – 21 Horas

Fluminense x Unilife Maringá – 22/03 – 21 Horas

São Caetano x Pinheiros – 22/03 – 21 Horas

Blumenau x Osasco – 22/03 – 21 Horas

Dentil Praia Clube x Gerdau Minas – 22/03 – 21 Horas