Vitor Pereira tem 1ª ‘decisão’ em busca por vaga na semi do Paulistão

Pereira poderá contar com o atacante Júnior Moraes, reforço já inscrito no estadual e livre para fazer sua estreia com a camisa alvinegra

O primeiro jogo de caráter decisivo do técnico Vitor Pereira no comando do Corinthians será nesta quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena, diante do Guarani, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Favorita no duelo, a equipe do treinador português terá pela frente o time classificado de pior desempenho na primeira fase, com seis derrotas em 12 jogos.

Na última rodada, o técnico Vitor Pereira procurou rodar o elenco e colocou reservas em campo, já de olho na semifinal. O treinador português está ciente das dificuldades do calendário apertado do futebol brasileiro.

“Hoje tive consciência, nítida e clara, do que é o tempo de recuperação depois de um jogo intenso, como o último. Acho que fiz muito bem, senão teríamos problemas de lesões. O último jogo foi intenso, e com o calor típico daqui, não é fácil”, disse após a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino.

Pereira poderá contar com o atacante Júnior Moraes, reforço já inscrito no estadual e livre para fazer sua estreia com a camisa alvinegra. O jogador se colocou à disposição para entrar em campo diante do Guarani.

“Falando da parte física, devido a tudo que aconteceu durante a guerra, fiquei parado quase três semanas, sem treino. Lógico, ainda preciso melhorar bastante. Mas nesses dias em que tenho treinado aqui, já sinto evolução. Já estou inscrito e estou à disposição do mister (técnico). A decisão de estrear ou não é dele, mas minha vontade de estar em campo e de poder jogar é enorme”, afirmou.

Se um atacante está livre para jogar, outro perde espaço. A diretoria do Corinthians anunciou na terça-feira que multou Jô por sua ausência nos treinos de domingo e segunda-feira. O clube disse não ter aceitado as justificativas do jogador e comunicou que aplicará “dois dias de multa” ao atleta.

O Corinthians foi dono do melhor ataque da primeira fase do Paulistão, com 19 gols, ao lado de Red Bull Bragantino e Ituano. O principal goleador da equipe foi Róger Guedes, que balançou as redes adversárias quatro vezes e está mais adaptado à função.

DE OLHO NO MANDO

Se vencer o Guarani, o Corinthians fará o clássico contra o São Paulo na semifinal. As equipes se enfrentaram na primeira fase do estadual, e o time do Morumbi levou a melhor, vencendo por 1 a 0. O mando de campo ainda não foi definido pois a vantagem será do time de melhor campanha e os dois rivais têm desempenhos similares.

Para jogar uma possível semifinal em casa, o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença ou 3 a 2 e não ter ninguém expulso, ou 4/3, 5/4 e assim por diante. A equipe tem 23 pontos, três a menos que o rival, e com um gol a menos no saldo

CONTRA O TABU

Em sua estreia na Neo Química Arena, o Guarani busca surpreender o Corinthians para conseguir a vaga nas semifinais. Desde que a arena foi inaugurada, em 2014, os times só se enfrentaram duas vezes, ambas em Campinas. Como visitante, porém, o Guarani amarga um jejum de quase 21 anos. A última vitória foi em setembro de 2001. De lá para cá, são seis jogos na capital paulista, com quatro vitórias alvinegras e dois empates.

O Guarani encerrou a preparação para o jogo com uma atividade na manhã desta quarta-feira, no Brinco de Ouro. O técnico Daniel Paulista vai ter praticamente força máxima. O único desfalque deve ser o lateral-direito Diogo Mateus, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

O goleiro Maurício Kozlinski e o volante Bruno Silva estão à disposição após desfalcarem o time no empate sem gols com o São Bernardo, no último sábado. Apenas o primeiro vinha sendo titular. O volante Madison, que era dúvida após sentir dores no pé esquerdo em São Bernardo do Campo, treinou normalmente.

“A gente já tem uma ideia de Corinthians. É um clube que passa por uma mudança no comando técnico e tem jogadores de qualidade técnica muito grande. O Guarani vai precisar fazer um jogo perfeito. Com muita concentração”, disse o técnico Daniel Paulista, que se apega ao bom retrospecto do Guarani diante dos grandes clubes neste Paulistão.

Na fase de grupos, o Guarani ganhou do São Paulo (2 x 1), empatou com o Santos (1 x 1) e perdeu para o Palmeiras (2 x 0). O time acabou ficando na vice-liderança do Grupo A com os mesmos 14 pontos da Internacional de Limeira, mas levou a melhor no número de vitórias (4 a 3).

Os destaques são Giovanni Augusto e Lucão do Break. Com passagem pelo Corinthians, o meia marcou cinco gols em 14 jogos até aqui, chamando a atenção de clubes da Série A como Avaí, América-MG e Juventude. Já o atacante é o vice-artilheiro bugrino na temporada, com quatro gols em 14 partidas.