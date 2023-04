“A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor”, completou.

Adriano Wilkson

O advogado Willi Egloff, que representou a vítima de estupro de Cuca e demais jogadores do Gremio em 1987, falou sobre o caso ao UOL. Segundo ele, a menina chegou a tentar se suicidar depois do caso.

“Esta informação está correta (que ela tentou o suícidio). No entanto, eu não me lembro com certeza se isso aconteceu imediatamente após o evento ou mais tarde”, falou.

Na mesma entrevista, Egloff ainda disse que a declaração de que Cuca não teria participado do ato é falsa.

“A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor”, completou.

Cuca e Corinthians foram procurados e até a publicação deste texto não haviam respondido a reportagem.