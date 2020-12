“Virei GAMER”, diz Neymar sobre prêmio de melhor jogador do mundo

Na tarde desta sexta-feira (11), a Fifa divulgou os nomes dos três jogadores que vão concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante brasileiro Neymar não ficou contente por está de fora e fez questão de expressar sua indignação.

Lewandowiski, Cristiano Ronaldo e Messi foram os escolhidos da Fifa para o prêmio. No Twitter, Neymar soltou indiretas para a autoridade máxima do futebol, o que rendeu memes por parte dos internautas.

chama pra 5 minutinhos sem perder a amizade valendo a vaga no top 3 do the best pic.twitter.com/dPNM3Qkovn

— PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 11, 2020