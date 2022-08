Virando a chave, Atlético-GO busca vitória na Sul-Americana

Quem passar para a semifinal da Sul-Americana enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Ceará, que jogam amanhã

Na noite desta terça-feira (2), o Atlético Goianiense abre os confrontos das quartas de final da Sul-Americana e visita o Nacional do Uruguai, novo clube de Luis Suárez, que pode estrear hoje. A partida será no Parque Central, em Montevidéu-URU, às 19h15, com transmissão da Conmebol TV.

O jogo de volta, no Serra Dourada, em Goiânia, será na próxima terça-feira (9), no mesmo horário. Quem passar para a semifinal da Sul-Americana enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Ceará, que jogam amanhã.

A equipe goiana não está bem no campeonato nacional, sem vencer há sete rodadas – com seis derrotas consecutivas -, ocupa a 19ª colocação. Entretanto, nas competições mata-mata, segue vivo. Na última semana, venceu o Corinthians por 2×0 pela Copa do Brasil. Dias depois, pelo Brasileirão, foi goleado pelo Flamengo por 4×1.

Jorginho deverá ter mudanças na equipe em relação ao último jogo. Edson, com desconforto muscular, está fora. Dudu, Jefferson, Marlon Freitas, Wellington rato, Ricardinho e Peglow devem sair do time. William Maranhão, Rhaldney e Kelvin não foram inscritos na competição.

Do outro lado, o Nacional é tricampeão da Libertadores (1971, 1980 e 1988) e do Mundial. Acabou eliminado desta edição da Libertadores após acabar em 3º do grupo, e busca se redimir nesta outra competição. Para isso, poderá contar com Suárez, que já fez história por clubes como o Barcelona.

O técnico Pablo Repetto não confirmou se utilizará a nova contratação, que já treinou com a equipe, mas não atua desde 22 de maio, quando estava no Atlético de Madri, pela última rodada do Espanhol. Na estreia da Clausura, a equipe foi derrotada pelo Deportivo Maldonado, enquanto na Apertura foi vice-campeã.

Ficha técnica

Nacional x Atlético Goianiense

Estádio Parque Central, Montevidéu-URU – 02/08/2022, às 19h15 – jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistente 1: Eduardo Cardozo (PAR)

Assistente 2: Jose Cuevas (PAR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Carlos Benitez (PAR)