Vinicius Junior comemora boa fase no Real Madrid: ‘Me sinto bem comigo mesmo’

Em seu quarto ano no clube – foi contratado junto ao Flamengo em 2018 -, a boa fase finalmente chegou para o atacante Vinicius Junior no Real Madrid. O brasileiro, que balançou as redes quatro vezes em quatro jogos no Campeonato Espanhol neste início de temporada, afirmou nesta terça-feira que sabia que os gols sairiam e que a sequência de um bom momento em campo viria

“Tento jogar como se estivesse em casa, no Brasil. Me sinto como quando jogava na rua, com muita alegria. Sentir o apoio da torcida é como continuar lá. Estou muito feliz com isso, que eles se sintam assim comigo. Acho que é por causa do meu estilo de jogo. Eu encaro sempre e, se errar, tento de novo. Espero que esse relacionamento com torcedores dure muitos anos”, afirmou Vinicius Junior, em entrevista ao jornal espanhol As.

A última exibição, na vitória de 5 a 2 sobre o Celta em jogo que marcou a inauguração do novo estádio Santiago Bernabéu, em Madri, foi marcante para o ex-jogador do Flamengo, que saiu ovacionado pelos torcedores, comissão técnica e companheiros.

“Desde que cheguei ao Real Madrid, sempre disse que chegaria o momento em que faria muitos gols seguidos. Na base do Flamengo marquei muitos gols e sabia que isso ia acontecer. Estou muito calmo com isso e agora penso apenas em ajudar o Real Madrid a conquistar títulos. Me sinto bem comigo mesmo”, frisou o brasileiro.

Elogiado pelo centroavante Karim Benzema após a partida contra o Celta, Vinicius Junior retribuiu o carinho do francês. “Jogar com o Karim é incrível. Sempre fui um grande fã dele, desde criança. É um prazer jogar ao seu lado. Ele me ajuda sempre. É um dos melhores jogadores da história. Gosto muito de jogar com ele. Ele fala comigo dentro e fora de campo e isso me ajudou mesmo quando não se sabia se eu teria sucesso”, disse.

Aos 21 anos, Vinicius Junior não escondeu que atuar sem torcida no estádio nos últimos tempos foi bastante complicado. “Principalmente para mim, que gosto de jogar para os torcedores. Estou habituado à paixão com que se vive o futebol no Brasil. Sentir o apoio das pessoas quando estamos em campo é algo único. Por isso acreditamos que com a volta do público será mais fácil lutar pela conquista do maior número de títulos”, completou.

Estadão Conteúdo