Vini Jr volta a ser alvo de racismo no clássico entre Real e Barça; veja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Vinícius Júnior voltou a ser alvo de xingamentos racistas. Hoje (28), na vitória do Real Madrid no clássico contra o Barcelona por 2 a 1, o jogador foi chamado de ‘macaco’ e a agressão foi registrada em um vídeo que tomou as redes sociais.

Vinicius Júnior foi substituído nos minutos finais do duelo, disputado no estádio Lluís Companys, em Barcelona.

Ao deixar o gramado, ouviu gritos de ‘mono’ (macaco, em tradução livre) vindos da torcida do Barça.

A atitude foi registrada em vídeo pelo jornalista Victor Boni, do jornal Marca, da Espanha, e tomou as redes sociais.

De acordo com a publicação espanhola, um objeto semelhante a uma banana foi atirado em direção ao atleta. O diário registrou que pode se tratar de um papel dobrado do mosaico exibido antes do jogo.

Antes do clássico deste sábado, o brasileiro contabilizava ter sido alvo de 19 casos de racismo desde que chegou ao Real Madrid, em 2018.

MANIFESTAÇÃO

A organização do Campeonato Espanhol emitiu um comunicado pouco após os atos contra o brasileiro. A LaLiga disse que busca os autores dos ataques e está em contato com as autoridades.

“A LaLiga está trabalhando com prioridade para identificar as pessoas que proferiram insultos racistas e irá, como sempre, apresentar queixa pertinente. Estamos em contato direto com a Polícia e com o FC Barcelona”, escreveu a LaLiga.

Na rodada passada, contra o Sevilla, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, tal situação já havia ocorrido. Um torcedor foi flagrado fazendo gestos imitando um macaco em direção ao brasileiro.

O clube, na ocasião, identificou o agressor, o expulsou do estádio e denunciou para a polícia.

O atacante brasileiro se manifestou sobre o tema em suas redes sociais.

“Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando…”, disse.