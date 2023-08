Vini Jr. não é indicado e fica fora do top 10 de melhores da Uefa; veja quem disputa o prêmio

Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid, não recebeu votos da comissão e ficou fora da relação dos melhores do ano.

A Uefa revelou nesta quinta-feira os três indicados ao prêmio de melhor jogador da temporada na Europa, assim como o restante do top 10, selecionado por membros do júri composto por treinadores e jornalistas. Haaland, De Bruyne e Messi disputam o prêmio, mas a surpresa foi a ausência de um jogador. Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid, não recebeu votos da comissão e ficou fora da relação dos melhores do ano.

Na última temporada, Vini Jr. marcou 23 gols e deu 21 assistências em 55 jogos com a camisa do Real Madrid, que chegou às semifinais da Liga dos Campeões – foi eliminado pelo Manchester City após derrota por 4 a 0. O brasileiro, que formou o ataque do clube merengue junto com Karim Benzema, também foi titular da seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo do Catar, na qual o time foi eliminado quartas para a Croácia.

A seleção dos 11 melhores foi feita por um “grupo de estudo técnico”, conforme revelado pela Uefa nesta quinta-feira. Desta forma, Vini Jr. não foi selecionado para a fase final, onde poderia ser votado pelos membros do júri. De acordo com a entidade, a comissão é formada por treinadores que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League na última temporada, além de jornalistas selecionados pela European Sports Media (ESM).

Treinadores e jornalistas foram convidados a selecionar seus três melhores jogadores da lista de indicados, classificando-os com cinco pontos, três pontos e um ponto, respectivamente. O resultado foi baseado no número total de votos dos treinadores e jornalistas, sendo que os técnicos não podiam votar em atletas de seu próprio time.

Em 2022, Vini Jr. foi indicado ao prêmio e ficou na 9ª colocação dos melhores jogadores da Uefa. Na temporada 2021/2022, que rendeu o 14º título de Liga dos Campeões ao Real Madrid, o atacante teve, individualmente, um desempenho semelhante: 22 gols e 20 assistências.

Além do top 3, receberam votos Gundogan, Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Declan Rice, Mac Allister e Jesús Navas. O vencedor será conhecido no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Mônaco, durante o sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

A Uefa também anunciou os indicados ao prêmio de melhor técnico. Pep Guardiola, do Manchester City e atual campeão da Liga dos Campeões, Simone Inzaghi, vice-campeão da competição europeia com a Inter de Milão, e Luciano Spaletti, campeão italiano com o Napoli, disputam a premiação.