Vila Nova empata com Guarani e perde chance de assumir a liderança da Série B

O Vila Nova empatou com o Guarani por 0 a 0 neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que o clube goiano assumisse a liderança e fez a equipe de Campinas chegar ao sexto jogo sem vitória.

Com isso, o Vila Nova ficou na terceira colocação, com 24 pontos, enquanto o Guarani, que vê a pressão aumentar, tem 16, na parte intermediária da tabela de classificação.

O Vila Nova tentou se aproveitar do apoio dos seus torcedores, que compareceram em peso no OBA. Mas o domínio do clube goiano durou pouco. A única chance clara de gol foi aos 11 minutos. Após cobrança de falta de Lourenço, Neto Pessoa bateu com estilo e mandou rente à trave de Pegorari.

O Guarani foi cauteloso durante toda a primeira etapa, mas resolveu arriscar no fim em tentativas de longe de seus volantes: Matheus Bueno e Matheus Barbosa. Mas a melhor oportunidade foi dos pés de Bruninho. O meia recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou para a defesa de Dênis Júnior.

O segundo tempo não foi diferente. O Vila Nova continuou com uma leve superioridade, mas sem criar muitas chances. Aos dez minutos, Lourenço arriscou de longe e colocou Pegorari para trabalhar. A resposta foi com Derek. O atacante arriscou para defesa de Dênis Júnior.

O Vila Nova esboçou uma pressão e chegou com Everton Brito, que ficou em mais uma defesa de Pegorari. O goleiro ainda evitou o gol de Igor Henrique e acabou sendo um dos principais destaques da partida.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Botafogo-SP no dia 24 de junho, às 11h, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No dia 26, às 18h, o Guarani recebe o Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 X 0 GUARANI

VILA NOVA – Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Sousa, Lourenço (Marlone), Ronald (Victor Andrade) e Guilherme Parede (Éverton Brito); Neto Pessoa e Caio Dantas (Igor Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Wenderson), Matheus Bueno (Lucas Araújo), Bruno José (Lucas Silva), Bruninho e Isaque (João Victor); Derek (Bruno Mendes). Técnico: Ben-Hur Moreira.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Doma e Léo Duarte (Vila Nova); Bruno José e Lucão (Guarani).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Estadão Conteúdo