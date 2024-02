Vídeo: veja a tabela mágica do terceiro gol são paulino no Mané Garrincha

James entrou na metade do segundo tempo e ajudou o time com uma assistência e um gol

O São Paulo FC encerrou, finalmente, uma série de quatro jogos sem vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (28), ao derrotar a Inter de Limeira por 3 a 0.

Os gols foram marcados por Ferreirinha, Luciano e James Rodríguez, que fez sua estreia em 2024 ao entrar em campo no segundo tempo e ainda contribuiu com uma assistência.

Com esse resultado, o São Paulo retomou a liderança do Grupo D, somando os mesmos 18 pontos do Novorizontino, mas levando vantagem no saldo de gols. Com duas rodadas restantes na fase inicial, o Tricolor depende apenas de si mesmo para assegurar a classificação como líder do grupo.

Agora, a equipe volta suas atenções para o clássico do próximo domingo contra o Palmeiras, marcado para às 20h (horário de Brasília), no Morumbi.

Para este confronto, Thiago Carpini não poderá contar com Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira. Enquanto isso, a Inter de Limeira se prepara para enfrentar o Ituano no sábado, também às 20h, em Limeira.