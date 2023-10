Venezuela surpreende e arranca empate com Brasil em Cuiabá

Com o empate contra a Venezuela, o Brasil deixa a primeira posição das Eliminatórias para a Argentina, que venceu o Paraguai

LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Brasil decepcionou, não confirmou o favoritismo e empatou com a Venezuela por 1 a 1 em jogo disputado nesta quinta-feira (12) na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

O Brasil saiu na frente. Aos 4 minutos do segundo tempo, Gabriel Magalhães aproveitou escanteio cobrado por Neymare fez seu primeiro gol pela seleção.

Edward Bello, que acabara de entrar, empatou aos 39 minutos, com um lindo gol, de voleio, após cruzamento de Savarino.

O resultado destoa do retrospecto amplamente favorável no duelo dos brasileiros contra os venezuelanos agora são 29 confrontos, com 24 vitórias do Brasil, quatro empates e apenas uma vitória da Venezuela, em amistoso em 2008. Em jogos pelas Eliminatórias, são 17 vitórias do Brasil e dois empates.

A partida na Arena Pantanal marcou o retorno do atacante Vinícius Junior ao time. O astro brasileiro do Real Madrid havia ficado fora das duas últimas partidas da seleção por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

Foi também a primeira vez que atuou junto o trio de ataque formado por Vinicius Junior, Rodrygo e Neymar desde a última partida do Brasil na Copa do Qatar, quando a equipe liderada pelo técnico Tite, anunciado nesta semana no Flamengo, foi eliminado pela Croácia nas quartas de final na disputa dos pênaltis, após empate por 1 a 1.

O time atuou em uma formação 4-2-3-1, com o atacante Richarlyson à frente.

O jogo desta quinta-feira também marcou a volta da seleção brasileira à capital mato-grossense. A última vez que o time havia jogado na cidade foi em março de 2002, quando goleou a Islândia por 6 a 1, em jogo preparatório para a Copa daquele ano. Kaká, Edílson, Gilberto Silva, Kleberson e Anderson Polga marcaram os gols da partida.

No próximo compromisso do Brasil pelas eliminatórias, a seleção viaja até Montevidéu e mede forças na terça-feira (17) contra o Uruguai, no estádio Centenário. O time celeste empatou, em 2 a 2, com a Colômbia nesta quinta em partida na cidade colombiana de Barranquilla.

Com o empate contra a Venezuela, o Brasil deixa a primeira posição das Eliminatórias para a Argentina, que venceu o Paraguai em casa por 1 a 0 e tem 100% de aproveitamento e três jogos.

Brasil e Argentina se enfrentam pela sexta rodada no dia 21 de novembro, no Maracanã.

Nas eliminatórias sul-americanas, dez seleções duelam em partidas de turno e returno. Os seis primeiros países do grupo se classificam para a Copa. O sétimo colocado disputa repescagem com países da América do Norte, África, Ôceania e Ásia.

Nas duas primeiras partidas das eliminatórias para a Copa nos EUA, Canadá e México, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, na estreia do interino Fernando Diniz, e na sequência conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Peru.

O Brasil deve passar a ser comandado em meados de 2024 pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.

