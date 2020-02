Velório de Kobe Bryant emociona a América

PUBLICIDADE 

Durante o velório do astro do basquete Kobe Bryant, morto em um trágico acidente de helicóptero quando seguia com a filha para Calabasas, Los Angeles, no dia 26 de janeiro, a estrela da música norte-americana, Beyoncé, cantou uma das músicas preferidas da lenda do esporte.

A cerimônia, muito emotiva, contou com a presença da mulher do ex-jogador, que se emocionou a interpretação da cantora, abrindo a série de tributos que aconteceu no ginásio dos Lakers, o Staples Center.

Confira a emocionante interpretação: