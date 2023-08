Veja a lista com todas as campeãs da Copa do Mundo feminina

Só cinco países venceram a competição, disputada desde 1991

A Espanha derrotou a Inglaterra por 1 a 0, no domingo (20), e se juntou ao grupo das seleções campeãs da Copa do Mundo feminina. Apenas cinco países fazem parte da lista.

Disputado pela primeira vez em 1991, quando a China sediou a competição, o Mundial teve como primeira campeã a equipe dos Estados Unidos.

As norte-americanas se tornaram ao longo dos anos as maiores do vencedoras, com quatro títulos (1991, 1999, 2015 e 2019).

A Alemanha aparece na sequência, com duas conquistas, em 2003 e 2007. Noruega e Japão estão empatados, cada um com um título. As norueguesas ganharam em 1995, e as japonesas levaram o troféu da edição de 2011.

Desde a queda do Japão nas quartas de final da edição disputada na Austrália e na Nova Zelândia, fase na qual a equipe asiática foi superada pela Suécia, já se sabia que a Copa teria uma campeã inédita.

As suecas e as australianas acabaram superadas nas semifinais, respectivamente, por Espanha e Inglaterra, que fizeram a final deste domingo.

Confira o resultado de cada edição: