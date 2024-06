Vasco só empata com Cruzeiro em casa, e Álvaro Pacheco segue sem vencer

Álvaro Pacheco segue sem vencer no Vasco. Neste domingo (16), em São Januário, o Cruz-Maltino não saiu do zero contra o Cruzeiro em jogo de pouca emoção.

O técnico vinha de duas derrotas (contra Flamengo e Palmeiras) e soma seu primeiro ponto no cargo. O Vasco foi morno no primeiro tempo, cresceu na etapa final, mas não teve inspiração para sair com a vitória.

Com o resultado, o Vasco é o 15º colocado, com sete pontos, a um do primeiro time no Z4. As únicas vitórias da equipes no campeonato foram contra times que lutam contra degola no momento (Vitória e Grêmio).

Já Cruzeiro cai para a 8ª posição, com 14 pontos. A Raposa não fez uma boa partida, foi pressionada no segundo tempo e contou com defesa decisiva do goleiro Anderson para sair com o empate.

O Vasco volta a jogar na quarta (19), fora de casa, contra o Juventude. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Fluminense, no Mineirão.

Como foi o jogo

Primeiro tempo pouco inspirado. Vasco e Cruzeiro fizeram uma etapa inicial de muitos erros e pouca emoção. Os dois times finalizaram duas vezes na meta rival, mas sem grande perigo de gol.

Vasco melhor na etapa final. Empurrado pela torcida, o Cruz-Maltino foi pra cima no segundo tempo, teve mais volume de jogo, mas não criou grandes oportunidades. Na melhor chance de gol, Zé Gabriel completou cobrança de escanteio e parou em Anderson.

FICHA TÉCNICA

Vasco 0 x 0 Cruzeiro