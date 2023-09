Vasco faz duelo direto com o América-MG para sair da zona de rebaixamento após quatro meses

Um fator importante para a recuperação vascaína foram as quatro vitórias seguidas dentro de casa, mesmo com adversários difíceis Antes do Coritiba

O Vasco terá o segundo de três confrontos diretos na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, às 20h, visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 15ª rodada. O time carioca tem a chance de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a sétima rodada, ou seja, após quatro meses.

Na última partida, o Vasco goleou o Coritiba por 5 a 1 e chegou a 23 pontos, em 18º lugar. Se vencer, deixará para trás Santos (24) e Bahia (25), assumindo a 16ª colocação, primeira fora da zona da degola. Depois, ainda fará o terceiro confronto direto diante do Santos, na Vila Belmiro.

Um fator importante para a recuperação vascaína foram as quatro vitórias seguidas dentro de casa, mesmo com adversários difíceis Antes do Coritiba, venceu Grêmio e Atlético-MG, ambos por 1 a 0, e Fluminense, por 4 a 2.

Entretanto, para conseguir o objetivo de ficar fora dos últimos lugares, precisará reverter seu retrospecto como visitante. Em 11 jogos, foram uma vitória, quatro empates e seis derrotas. E o único triunfo foi logo na primeira rodada, quando fez 2 a 1 no Atlético-MG, no Mineirão.

Com o bom desempenho diante do Coritiba, não só pelo placar, mas pela intensidade do começo ao fim, o técnico Ramón Díaz deve repetir a escalação, incluindo mantendo o meia Payet como titular. O treinador não tem nenhum novo desfalque. Apenas De Lucca e Gabriel Dias seguem no departamento médico.

Apesar de comemorar o bom momento do Vasco, Ramón Díaz pediu para o time não relaxar. “Não temos que relaxar, porque não saímos da situação, mas estamos contentes porque estamos em um bom caminho e agora é seguir competindo. Espero que consigamos os pontos para sair da situação difícil o mais rápido possível “

O América vem de derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, em casa, e está há dois jogos sem vencer. Com isso, soma 17 pontos, em 19º e penúltimo lugar. O time precisa melhorar seu desempenho em casa para reagir. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, um empate, e sete derrotas.

O técnico Fabián Bustos terá desfalques e retornos para montar o time. Marcinho, Mateus Henrique, Wanderson, Kayzer e Matheusinho estão no departamento médico e são desfalques certos, assim como Everaldo e Danilo Avelar, suspensos.

A boa notícia é que o zagueiro Javier Mendez, o lateral Marlon e os atacantes Paulinho Boia e Wellington Paulista foram liberados pelos médicos. Mesmo se forem relacionados, porém, devem iniciar no banco.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X VASCO

AMÉRICA – Matheus Cavichioli; Éder, Ricardo Silva e Maidana; Daniel Borges, Breno, Juninho, Martínez e Rodriguinho; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Payet, Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG).

Estadão Conteúdo